Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

THẢO KHUY HUỲNH VỸ HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Đa dạng sắc màu truyền thống

Tiếp nối chuỗi sự kiện trong khuôn khổ lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ” 2025, hôm nay, nhiều hoạt động hấp dẫn tiếp tục được tổ chức để phục vụ người dân và du khách. Nổi bật là Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả”, Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức lần lượt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn).

gen-h-bai-5.jpg
Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả” làm cho không gian quảng trường Nguyễn Tất Thành thêm sinh động, tươi mới. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong không khí của Lễ hội đường phố được tổ chức vào buổi chiều trong ngày, trên các tuyến đường rực rỡ, du khách được đắm mình trong sắc màu carnival, hòa nhịp âm nhạc sôi động, vang vọng tiếng cồng chiêng, ngân nga làn điệu bài chòi, dõi theo những màn võ cổ truyền Bình Định đầy nội lực...

gen-h-bai1.jpg
Nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Những đoàn xe hoa lộng lẫy, sáng tạo gắn với cá ngừ đại dương, cà phê bazan, xen lẫn nụ cười hiền hậu của bà con lao động đã gửi đi thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào bản sắc và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Gia Lai trên hành trình mới.

gen-h-bai-6.jpg
Những đoàn xe hoa lộng lẫy, sáng tạo gắn với cá ngừ đại dương, cà phê bazan. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tiếng cồng chiêng rộn ràng từ các nghệ nhân vùng cao đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Anh R’cơm Bus, nghệ nhân cồng chiêng làng Pleiku Róh (phường Thống Nhất), chia sẻ sau khi biểu diễn: “Chúng tôi đã tập luyện gần 3 tuần. Rất vui khi được mang nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình xuống vùng biển để quảng bá rộng rãi hơn, để du khách và bà con ở phía Đông tỉnh có dịp thưởng thức vẻ đẹp núi rừng của người Jrai”.

gen-h-bai-2.jpg
Thanh âm của cồng chiêng vang cả phố biển bao la. Ảnh: Nguyễn Dũng
3a5a9185.jpg
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú cùng các nghệ nhân trình diễn bài chòi. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đối với Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú (xã Tuy Phước), người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn phục vụ du khách, đây là một dịp lễ hội đặc biệt. “Hôm nay, tôi đảm nhận vai hiệu bài chòi cùng các nghệ nhân, mang đến không khí sôi nổi cho lễ hội. Đây là dịp quảng bá hình ảnh nghệ thuật bài chòi nói riêng và tinh hoa văn hóa tỉnh Gia Lai nói chung đến phố biển Quy Nhơn, để bà con và du khách hiểu thêm về sự đa dạng, đặc sắc của nghệ thuật truyền thống quê hương”.

Chương trình Lễ hội đường phố đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa. Clip: Dũng Nhân - Nguyễn Dũng

Tiếp đó, tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức tại quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), người dân, du khách được chiêm ngưỡng các tiết mục văn hóa truyền thống như bài chòi, cồng chiêng, võ thuật cổ truyền...

gen-h-dung.jpg
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống do đội cồng chiêng Pleiku biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Những giai điệu từ đại ngàn hùng vĩ cùng nhịp điệu rộn ràng của văn hóa miền biển đã đưa du khách về với cội nguồn, cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của tình đất, tình người nơi núi rừng và biển cả giao hòa.

gen-o-linh.jpg
Độc tấu đàn nhị "Kể chuyện ngày mới" do nghệ sĩ Nguyễn Văn Tới biểu diễn. Ảnh: Kiều Vy

Theo ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây không chỉ là dịp hội ngộ của du khách, nghệ sĩ mà còn là nơi gửi gắm tình cảm và khát vọng của cộng đồng các dân tộc Gia Lai, vùng đất trải dài từ đại ngàn đến biển cả. Những bước chân rộn ràng, giai điệu tươi vui như tái hiện nhịp lao động hân hoan của nông dân, ngư dân, công nhân, cùng nhau thăng hoa trong sức sống mới, niềm tin mới và thành công mới.

Hân hoan hòa mình vào ngày lễ lớn

Chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả” đã tạo ấn tượng sâu sắc với người dân và du khách. Say sưa tìm hiểu nghệ thuật tuồng, anh Alex (du khách đến từ Hoa Kỳ) chia sẻ: “Tôi đã ở Việt Nam 7 tháng và mới đến phố biển Quy Nhơn hôm qua (30-8). Tôi tắm biển, dạo phố và hôm nay hòa mình vào Lễ hội đường phố. Thật sự có quá nhiều sắc màu. Tôi đặc biệt ấn tượng với nghệ thuật tuồng, nhất là cách hóa trang độc đáo. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ quay lại để trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa nơi đây”.

lehoi2.jpg
Anh Alex hào hứng trò chuyện cùng các nghệ nhân. Ảnh: T.K

Tại chương trình nghệ thuật truyền thống, nhiều du khách đã nán lại thưởng thức bởi những giai điệu đặc biệt. Chị Inge, một du khách đến từ Vương quốc Bỉ, chia sẻ: “Khi đang dạo phố cùng bạn, tôi nghe được âm nhạc sôi động và rất đặc biệt này. Dù không hiểu hết lời ca, chúng tôi vẫn bị cuốn hút bởi chính giai điệu và nhịp điệu. Âm nhạc đã giúp chúng tôi trải nghiệm trọn vẹn không khí lễ hội”.

vy2.jpg
Chị Inge, du khách đến từ Vương quốc Bỉ hào hứng theo dõi Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Dương Linh

Còn tại khu vực phía Tây tỉnh, theo ghi nhận của P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 2-9, thời tiết nắng nhẹ, mát mẻ, nhiều người dân đã tranh thủ lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ lễ dài.

Trong đó, Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng) là điểm đến đón khá đông du khách. Gia đình chị Vũ Thị Vượng (tổ 4, phường Thống Nhất) gồm 10 thành viên đã chọn công viên Diên Hồng và quảng trường Đại Đoàn Kết làm điểm đến.

gen-h-hoai-2.jpg
Gia đình chị Vũ Thị Vượng (đeo kính) chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng đi chơi lễ. Ảnh: Hoàng Hoài

Chị Vượng chia sẻ: “Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2-9, gia đình tôi cũng khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng như một lá cờ nhỏ góp vào hàng triệu lá cờ đang phấp phới trong ngày đại lễ. Gia đình có cháu nhỏ nên chỉ chọn vui chơi ở khu vực trung tâm. Không khí tại quảng trường đang chuẩn bị cho đêm ca nhạc và bắn pháo hoa vào tối 2-9 khiến chúng tôi cũng háo hức và chờ đón đại lễ lớn năm nay”.

Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku) cũng trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ muốn lưu lại những kỷ niệm gắn với niềm tự hào dân tộc. Giữa dòng người đến tham quan chụp ảnh, bạn Thái Thị Như Ngọc (thôn 3, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Em thấy bảo tàng với quảng trường là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật, hình ảnh đẹp mà cha ông, các chiến sĩ để lại. Cảm giác vừa đẹp, vừa tự hào nên em tranh thủ làm một bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm trong dịp trọng đại này”.

gen-h-hoai.jpg
Bạn Thái Thị Như Ngọc (thôn 3, xã Biển Hồ) chụp ảnh lưu niệm tại bảo tàng Pleiku. Ảnh: Hoàng Hoài

Tối đến, buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng” diễn ra tại quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Chương trình không chỉ hấp dẫn những người có thể tham dự đêm diễn chính, mà còn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người bận rộn. Chị Võ Lê Uyên Thuy (phường Hội Phú) chia sẻ: “Do đặc thù công việc phải làm cả ngày lễ, tôi đã tranh thủ đưa gia đình đi xem tổng duyệt để không bỏ lỡ chương trình. Các tiết mục rất hấp dẫn và chặt chẽ, người xem có thể cảm nhận sâu sắc văn hóa của quê hương mình”.

gen-h-hoai-3.jpg
Đông đảo khán giả xem buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng”. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài những địa điểm du lịch, các khu tổ hợp vui chơi dành cho trẻ em hay các rạp chiếu phim trên địa bàn cũng đã thu hút lượng khách đông đảo trong ngày nghỉ lễ.

Đánh giá bài viết

null