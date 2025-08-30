Gia Lai sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 (ngày 29-8 đến 2-9), với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, ánh sáng và pháo hoa, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Sắc màu lễ hội đại ngàn - biển xanh

Trong không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, từ phố núi Pleiku mát lành đến phố biển Quy Nhơn rộn rã, Gia Lai được tô điểm bằng bức tranh du lịch “rừng - biển” giàu bản sắc.

Những màn trình diễn pháo hoa trong đêm 29-8 và 2-9 được người dân, du khách háo hức chờ đợi. Ảnh: Dũng Nhân

Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025, với chủ đề “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng” lan tỏa qua hàng loạt hoạt động sẽ tổ chức, gồm: Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, Ngày hội cà phê và cồng chiêng, Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”, chương trình ánh sáng và trình diễn drone “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”, cùng nhiều tiết mục biểu diễn tạp kỹ, nghệ thuật truyền thống.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào tối 29-8, ngay sau Lễ khai mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ và tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) vào tối 2-9, ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những màn trình diễn pháo hoa rực sáng, lung linh trong đêm 29-8 và 2-9 sẽ khắc họa sắc thái của vùng đất rộng lớn thứ hai của Việt Nam - nối liền mạch rừng xanh và biển cả, đồng lòng xây dựng quê hương phát triển, cùng hướng về một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Khu du lịch Kỳ Co là điểm đến thu hút nhiều du khách khi về phố biển Quy Nhơn. Ảnh: Đoan Ngọc

Vùng đất đại ngàn cũng tràn ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí chuẩn bị chu đáo phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng” diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 2-9.

Đây là chương trình đặc biệt chào mừng tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, khắc họa hình ảnh vùng đất giao hòa - nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ biển trời Bình Định, nơi truyền thống văn hóa ngàn đời hội tụ và cùng tỏa sáng.

Bên cạnh đó, công chúng còn được thưởng lãm triển lãm gốm sứ “Hồn của đất” (29-8 đến 29-9) và triển lãm Bonsai “Nét xanh đại ngàn” (29-8 đến 5-9) tại Bảo tàng tỉnh. Các triển lãm giới thiệu vẻ đẹp tinh xảo của sản phẩm từ đất và cây qua lao động sáng tạo của nghệ nhân.

Doanh nghiệp du lịch vào guồng

Hòa nhịp lễ hội, nhiều khách sạn, homestay ở phố núi Pleiku đã trang hoàng cờ đỏ sao vàng, tạo không gian check-in ấn tượng.

Khách sạn Pleiku treo 2.500 lá cờ nhỏ, tặng cờ Tổ quốc cho khách lưu trú và tung ưu đãi giảm giá 10%. Ông Mai Công Huấn, quản lý khách sạn Pleiku, cho biết: “Đến thời điểm này, công suất đặt phòng của khách sạn đạt khoảng 85-90%. Chúng tôi còn tạo thêm điểm check-in Tết Độc lập cho khách lưu trú”.

Khách sạn Pleiku ngập trong màu cờ Tổ quốc chào đón du khách khắp nơi về với Phố núi dịp Quốc khánh. Ảnh: Minh Châu

Các homestay, farmstay như Tiên Sơn, Sora, Xom…, khách đã đặt gần kín chỗ, thậm chí có nơi “cháy” phòng. Chị Nguyễn Thị Bích Vân, chủ farmstay Paksong, cho biết: “Khách chủ yếu từ Hà Nội, đi theo gia đình. Ngoài lưu trú, farm còn phục vụ cà phê và khu vui chơi trẻ em, nên nhiều gia đình ở địa phương cũng chọn đến vui chơi thay vì đi xa”.

Không khí ngày hội hiện hữu khắp các điểm đến. Con đường hàng thông trăm tuổi - vốn là “tọa độ vàng” của du khách - rực rỡ cờ Tổ quốc, biến thành “con đường cờ đỏ” kéo dài hàng cây số. Các quán cà phê sáng tạo thức uống mới: “Nước độc lập” với hai tầng vàng - đỏ, khi khuấy thành sắc hồng, tượng trưng dòng máu Lạc Hồng; “Trà hạnh phúc” gợi niềm vui đoàn tụ.

Không gian chữa làng tại Paksong Farmstay là nơi được nhiều gia đình lựa chọn nghỉ ngơi trong dịp Tết độc lập. Ảnh: NVCC

Tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), bà con chuẩn bị nhiều hoạt động trải nghiệm: Tái hiện cảnh bắt cá, hóa trang ma bùn, dệt vải, giã gạo… Chị H’Uyên Niê, Phó Ban quản lý làng, chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận tour nhiếp ảnh cho khách quốc tế ngày 3 và 4-9, đồng thời chuẩn bị ẩm thực truyền thống phục vụ du khách vãng lai”.

Không khí Tết Độc lập cũng dần “nóng” lên tại Quy Nhơn, với lượng khách tìm đến ngày càng đông. Các khách sạn, khu du lịch khẩn trương nâng cấp cơ sở vật chất, tung nhiều ưu đãi.

Chuỗi khách sạn Hải Âu với 250 phòng đã được đặt trước khoảng 70%. Ông Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc khách sạn, cho biết: “Chúng tôi giảm giá 10-20% dịch vụ, đồng thời tổ chức đêm tiệc ngắm pháo hoa để khách có trải nghiệm đáng nhớ”.

Khách sạn Hải Âu chuẩn bị mọi điều kiện, đưa ra chương trình ưu đãi phục vụ khách lưu trú dịp lễ 2-9. Ảnh: Đoan Ngọc

Khu du lịch Kỳ Co - nơi được ví như “Maldives của Việt Nam” - cũng hoàn tất chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp resort 57 phòng, khu nhà hàng, nhà tranh nghỉ chân. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, thông tin: “Chúng tôi đưa ra gói ưu đãi 10-15% cho đơn vị lữ hành, bổ sung tiểu cảnh check-in, xây dựng thực đơn giới thiệu đặc sản Gia Lai để níu chân du khách”.

Với chuỗi sự kiện sôi động, Gia Lai kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước dịp lễ 2-9 năm nay. Sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh, cùng nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp sẽ đem lại những trải nghiệm trọn vẹn, khắc sâu hình ảnh mảnh đất hào sảng, mến khách trong những ngày lễ hội.