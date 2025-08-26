Danh mục
Rừng-biển kết nối

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 diễn ra tại phố biển Quy Nhơn từ 29-8 đến 2-9

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 26-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025. Đây là sự kiện giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc lần đầu tiên được tỉnh Gia Lai (mới) tổ chức.

Dự họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa-Đại sứ truyền thông Lễ hội và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

anh-5.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đoàn Bình

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 có chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng” được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là chuỗi các sự kiện giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc được tổ chức tại phố biển Quy Nhơn từ ngày 29-8 đến 2-9.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và các kênh sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Trong suốt các ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức sẽ đồng loạt tổ chức chuỗi các hoạt động gồm: giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương, phục vụ miễn phí 5.000 suất; ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Gia Lai; lễ hội ẩm thực; trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; chương trình tạp kỹ và nghệ thuật truyền thống; lễ hội đường phố “sắc màu biển cả”; lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật drone.

anh-4.jpg
Đại diện VTV8 phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Bình

Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức. Thông qua lễ hội nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai; đồng thời quảng bá nâng cao vị thế du lịch địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế. Các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nhằm tôn vinh giá trị lao động sản xuất của ngư dân và nông dân, thương hiệu cá ngừ đại dương, cà phê, sản phẩm OCOP, làng nghề của tỉnh.

anh-1.jpg
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đã nêu nhiều câu hỏi gửi đến Ban tổ chức liên quan đến công tác tổ chức sự kiện, đảm bảo cơ sở lưu trú, thu hút khách du lịch và điểm nhấn lễ hội mà tỉnh Gia Lai tổ chức lần này.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

