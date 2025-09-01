Bản hòa ca rực rỡ từ đại ngàn đến biển xanh nhân Quốc khánh 2-9

(GLO)-Trong không khí tưng bừng chào mừng Quốc khánh 2-9, ngày 1-9, khắp nơi trong tỉnh rộn ràng sắc màu lễ hội với nhiều chương trình đặc sắc, mang đến cho người dân những trải nghiệm vừa sôi nổi, vừa giàu cảm xúc.

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 không chỉ là chuỗi sự kiện giải trí mà còn là hành trình đưa văn hóa, lịch sử và niềm tự hào quê hương đến gần hơn với cộng đồng.

Dấu ấn của hội tụ

Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lễ khai mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 diễn ra tối 29-8 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với nhạc cảnh “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng”. Chương trình không chỉ tái hiện vẻ đẹp biển xanh, cát trắng, núi rừng hùng vĩ cùng bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất Gia Lai, mà còn mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội sôi động, giàu bản sắc.

Nhiều tiết mục trẻ trung, sôi động thu hút khán giả trẻ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong khuôn khổ Lễ hội, du khách được trải nghiệm không gian văn hóa - ẩm thực đặc trưng của Gia Lai qua Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất bazan và biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và Ngày hội văn hóa cà phê, cồng chiêng, với hơn 94 gian hàng giới thiệu hàng trăm sản phẩm.

Du khách tham quan gian hàng OCOP tại Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025. Ảnh: Thảo Khuy

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ hội đường phố diễn ra chiều 31-8 với màn diễu hành rực rỡ, quy tụ Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, các ca sĩ, nghệ sĩ cùng đoàn xe quảng bá đặc sản Gia Lai như cà phê, cá ngừ đại dương.

Không chỉ mang đến sắc màu hiện đại, Lễ hội còn tạo không gian để các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, bài chòi, cồng chiêng, võ cổ truyền được giới thiệu, góp phần làm bầu không khí thêm rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đoàn nghệ nhân bài chòi tươi vui tại Lễ hội đường phố. Ảnh: T.K

Trong dòng chảy ấy, nghệ nhân tuồng không chuyên Nguyễn Hằng (Đoàn tuồng không chuyên Ngô Mây, xã Xuân An) chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp tham gia Lễ hội đường phố và giao lưu với khán giả: “Tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình, đặc biệt là khi thấy nghệ thuật tuồng được đông đảo khán giả quan tâm và cổ vũ nồng nhiệt”.

Theo bà Hằng, việc đưa nghệ thuật tuồng ra không gian lễ hội, hòa trong dòng người rực rỡ trên phố chẳng khác nào thổi một làn gió mới cho bộ môn truyền thống. Điều này giúp nghệ nhân và khán giả xích lại gần nhau, mở ra cơ hội để tuồng được “hồi sinh” trong trái tim công chúng, nhất là giới trẻ.

Bà Nguyễn Hằng (người thứ 2 từ trái qua) giới thiệu nghệ thuật tuồng với du khách.

﻿Ảnh: Thảo Khuy

Cũng với khát vọng ấy, nghệ nhân R’ơm Bus (người Jrai) chia sẻ rằng những tiếng cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ truyền thống trong 4 ngày lễ hội chính là tình cảm của đại ngàn gửi trao đến biển xanh. Với anh, mỗi tràng chiêng vang lên không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng gọi của bản sắc, niềm tự hào khi văn hóa dân tộc mình được đón nhận và lan tỏa.

Bản hòa ca rực rỡ của nghệ thuật và tuổi trẻ

Tại Lễ bế mạc và Lễ hội ánh sáng năm 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ, khán giả được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật với chủ đề xuyên suốt “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề xuyên suốt “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong đó, chương I với chủ đề “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” mang đến những tiết mục đầy sức sống với thanh âm đại ngàn và tiếng rộn rã của làng chài vừa thức giấc, gợi nên sự gắn kết bền chặt giữa biển và núi, giữa hai miền đất vừa hội tụ.

Nhiều tiết mục trẻ trung, sôi động thu hút khán giả trẻ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chương II với chủ đề “Hơi thở của biển và núi - Nhịp điệu của tuổi trẻ”, là phần đặc biệt thu hút khán giả trẻ với sự góp mặt của các ca sĩ Kay Trần, Isaac cùng nhiều tiết mục sôi động như Mr. Right, Gọi cho anh, Anh sẽ về sớm thôi, Bống Bống Bang Bang và phần trình diễn của DJ quốc tế Carrillo (Cộng hòa Liên bang Đức).

Sân khấu rực sáng trong buổi lễ bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025. Ảnh: Nguyễn Dũng

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 là Lễ hội Ánh sáng với chủ đề “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” tạo nên bữa tiệc âm nhạc - ánh sáng hoành tráng, quy tụ nhiều ca sĩ trong nước và DJ quốc tế, trở thành điểm nhấn dành cho giới trẻ. Và cuối cùng, khán giả được thưởng thức đêm lễ hội ánh sáng đầy màu sắc với những thiết bị drone trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời phố biển Quy Nhơn.

Bạn Trà Thị Thanh Thắm (phường An Nhơn), từ TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ lễ, được bạn rủ đi xem chương trình và nhanh chóng bị cuốn hút. Hào hứng sau khi theo dõi các tiết mục, Thắm chia sẻ: “Chương trình thật sự ấn tượng, vừa hoành tráng vừa gần gũi. Em thích nhất phần trình diễn ánh sáng bằng drone trên bầu trời Quy Nhơn, tạo nên khung cảnh lung linh và đầy cảm xúc. Đây không chỉ là dịp để em cùng bạn bè tận hưởng âm nhạc, ánh sáng mà còn thấy tự hào vì quê hương mình ngày càng năng động, hiện đại và giàu sức sống”.

Bạn Trà Thị Thanh Thắm say sưa theo dõi các tiết mục trong chương trình. Ảnh: H.V

Không chỉ dừng lại ở Quy Nhơn với những bữa tiệc âm nhạc - ánh sáng rực rỡ, không khí lễ hội còn lan tỏa khắp các địa phương. Tại Pleiku, tối 1-9, người dân phía Tây tỉnh đã được thưởng thức màn trình diễn lân - sư - rồng đầy sắc màu, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại sân Nhà Thiếu nhi phường Pleiku.

Không khí rộn ràng khi nhiều phụ huynh đưa con em đến thưởng thức múa lân - sư - rồng. Ảnh: H.H

Chương trình gồm 4 tiết mục đặc sắc, được chuẩn bị công phu như: Tứ quý hưng long, Lân lên mai thung hoa, múa rồng Long vũ trời Nam và trống hội, do CLB Lân - sư - rồng Nhà Thiếu nhi phường Pleiku biểu diễn. Không chỉ vậy, các em nhỏ còn hào hứng khi được trải nghiệm múa lân cùng những chú lân mini, tạo nên bầu không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười.

Gia đình chị Nguyễn Vân Anh (phường Thống Nhất) đưa hai con đến xem. Chị chia sẻ: “Chiều nay hết mưa, trời mát, nên tôi đưa các con đi chơi, vừa vui vừa có thêm trải nghiệm mới trong dịp lễ”.

Màn biểu diễn lân trên mai hoa thung thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: H.H

Anh Trần Xuân Ngọc - Phó Chủ nhiệm CLB Ngọc Phúc Gia Lai - chia sẻ: “Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để thiếu nhi được trải nghiệm múa lân, qua đó thêm yêu quê hương, gắn bó với nét đẹp văn hóa truyền thống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2-9 và góp phần thu hút thêm các em nhỏ tham gia CLB Lân - sư - rồng”.