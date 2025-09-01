Danh mục
Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

MINH NHẬT MINH NHẬT
NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

5fa9a915ba1831466809.jpg
Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) biểu diễn tại lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”.

Để tham gia ngày hội lớn, 30 thành viên của đội cồng chiêng đã chuẩn bị chu đáo từ đạo cụ (trống, chiêng, đàn t’rưng, klông pút, goong...) đến trang phục truyền thống, mặt nạ hóa trang. Các thành viên trong đội đã dày công tập luyện, ôn lại những bài chiêng như: Mừng chiến thắng, Niềm vui ngày hội lớn… với quyết tâm cống hiến cho du khách những màn trình diễn ấn tượng nhất.

Trong suốt lễ hội, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng điệu xoang rộn ràng đã thu hút đông đảo khán giả. Ở các chương trình như: Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng, lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” hay những đêm diễn nghệ thuật truyền thống, đội cồng chiêng làng Pleiku Roh luôn là điểm nhấn. Người dân và du khách không chỉ say mê thưởng thức mà còn hào hứng tham gia trải nghiệm gõ chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân.

a5bf9e43934e1810415f.jpg
NSƯT - TS Hoàng Duẩn (bìa trái, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật Trường Đại học văn hóa TP Hồ Chí Minh) - Tổng đạo diễn chương trình lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” trao đổi nội dung biểu diễn với các thành viên đội cồng chiêng.

Sự nhiệt tình của thành viên trong đội đã mang lại những phần biểu diễn ấn tượng, tạo dấu ấn với khán giả và du khách về nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Jrai ở phía Tây tỉnh Gia Lai, góp phần làm nên thành công cho lễ hội nơi phố biển Gia Lai.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh của đội cồng chiêng trong thời gian tham gia lễ hội:

2b4ff4f0c8fd43a31aec.jpg
Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tham gia biểu diễn tại lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”. Ảnh: Dũng Nhân
2c43e88d888003de5a91.jpg
Thành viên đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tham gia diễu hành, biểu diễn phục vụ du khách.
2c744431593cd2628b2d.jpg
Niềm vui của các chàng trai Jrai khi được tham gia biểu diễn tại tại lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”.
d80196da86d70d8954c6.jpg
Phần biểu diễn ấn tượng của đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).
b20ee976ff7b74252d6a.jpg
Các chàng trai người Jrai ở làng Pleiku Roh nhiệt tình biểu diễn cồng chiêng phục vụ người dân.
581f76fc68f1e3afbae0.jpg
Trong trang phục truyền thống, các cô gái Jrai biểu diễn điệu xoang nhịp nhàng.
a75ab7368b3b0065592a.jpg
Nét đẹp của một thiếu nữ người Jrai, thành viên đội cồng chiêng làng Pleiku Roh. Ảnh: Dũng Nhân
bb7efad1eedc65823ccd.jpg
Các bram tạo điểm nhấn cho phần trình diễn của đội cồng chiêng làng Pleiku Roh.
5454674e7e43f51dac52.jpg
Các chàng trai Jrai thể hiện khả năng đi cà kheo.
685c8cde83d3088d51c2.jpg
Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh biểu diễn tại chương trình nghệ thuật truyền thống do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.
79b135d93ad4b18ae8c5.jpg
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của đội cồng chiêng tại chương trình nghệ thuật truyền thống.
a117ed1ee0136b4d3202.jpg
Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, Đại sứ truyền thông của Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” Đinh Thị Hoa (bìa trái) trò chuyện cùng các thành viên đội cồng chiêng.
9c0690229e2f15714c3e.jpg
Nhạc cụ truyền thống của dân tộc Jrai thu hút sự quan tâm của du khách.
Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khảo sát thực địa di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Văn hóa

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Mùa thơm

Mùa thơm

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

Văn hóa

(GLO)- Nằm trên vùng đất ven sông Ba, đình An Khê và đình Cửu An (thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo) là những chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện của cộng đồng người Kinh trên vùng đất cao nguyên Gia Lai từ thế kỷ XVII - XVIII.

Đồng đội

Đồng đội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Văn hóa

(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

null