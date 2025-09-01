(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) biểu diễn tại lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”.

Để tham gia ngày hội lớn, 30 thành viên của đội cồng chiêng đã chuẩn bị chu đáo từ đạo cụ (trống, chiêng, đàn t’rưng, klông pút, goong...) đến trang phục truyền thống, mặt nạ hóa trang. Các thành viên trong đội đã dày công tập luyện, ôn lại những bài chiêng như: Mừng chiến thắng, Niềm vui ngày hội lớn… với quyết tâm cống hiến cho du khách những màn trình diễn ấn tượng nhất.

Trong suốt lễ hội, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng điệu xoang rộn ràng đã thu hút đông đảo khán giả. Ở các chương trình như: Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng, lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” hay những đêm diễn nghệ thuật truyền thống, đội cồng chiêng làng Pleiku Roh luôn là điểm nhấn. Người dân và du khách không chỉ say mê thưởng thức mà còn hào hứng tham gia trải nghiệm gõ chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân.

NSƯT - TS Hoàng Duẩn (bìa trái, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật Trường Đại học văn hóa TP Hồ Chí Minh) - Tổng đạo diễn chương trình lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” trao đổi nội dung biểu diễn với các thành viên đội cồng chiêng.

Sự nhiệt tình của thành viên trong đội đã mang lại những phần biểu diễn ấn tượng, tạo dấu ấn với khán giả và du khách về nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Jrai ở phía Tây tỉnh Gia Lai, góp phần làm nên thành công cho lễ hội nơi phố biển Gia Lai.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh của đội cồng chiêng trong thời gian tham gia lễ hội:

Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tham gia biểu diễn tại lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”. Ảnh: Dũng Nhân

Thành viên đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tham gia diễu hành, biểu diễn phục vụ du khách.

Niềm vui của các chàng trai Jrai khi được tham gia biểu diễn tại tại lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”.

Phần biểu diễn ấn tượng của đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Các chàng trai người Jrai ở làng Pleiku Roh nhiệt tình biểu diễn cồng chiêng phục vụ người dân.

Trong trang phục truyền thống, các cô gái Jrai biểu diễn điệu xoang nhịp nhàng.

Nét đẹp của một thiếu nữ người Jrai, thành viên đội cồng chiêng làng Pleiku Roh. Ảnh: Dũng Nhân

Các bram tạo điểm nhấn cho phần trình diễn của đội cồng chiêng làng Pleiku Roh.

Các chàng trai Jrai thể hiện khả năng đi cà kheo.

Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh biểu diễn tại chương trình nghệ thuật truyền thống do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của đội cồng chiêng tại chương trình nghệ thuật truyền thống.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, Đại sứ truyền thông của Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” Đinh Thị Hoa (bìa trái) trò chuyện cùng các thành viên đội cồng chiêng.