(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.
Để tham gia ngày hội lớn, 30 thành viên của đội cồng chiêng đã chuẩn bị chu đáo từ đạo cụ (trống, chiêng, đàn t’rưng, klông pút, goong...) đến trang phục truyền thống, mặt nạ hóa trang. Các thành viên trong đội đã dày công tập luyện, ôn lại những bài chiêng như: Mừng chiến thắng, Niềm vui ngày hội lớn… với quyết tâm cống hiến cho du khách những màn trình diễn ấn tượng nhất.
Trong suốt lễ hội, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng điệu xoang rộn ràng đã thu hút đông đảo khán giả. Ở các chương trình như: Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng, lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” hay những đêm diễn nghệ thuật truyền thống, đội cồng chiêng làng Pleiku Roh luôn là điểm nhấn. Người dân và du khách không chỉ say mê thưởng thức mà còn hào hứng tham gia trải nghiệm gõ chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân.
Sự nhiệt tình của thành viên trong đội đã mang lại những phần biểu diễn ấn tượng, tạo dấu ấn với khán giả và du khách về nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Jrai ở phía Tây tỉnh Gia Lai, góp phần làm nên thành công cho lễ hội nơi phố biển Gia Lai.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh của đội cồng chiêng trong thời gian tham gia lễ hội:
(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.
(GLO)- Chiều 30-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 đã tổng duyệt lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả”.
(GLO)- Sáng 29-8, tại di tích Nhà Công Quán (Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai mạc triển lãm chuyên đề “Gia Lai-Sắc màu văn hóa”.
(GLO)- Chiều 26-8, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025.
(GLO)- Ngày 24-8, UBND tỉnh có công văn giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tạo đột phá trong bảo tồn di sản, phát triển thể thao, du lịch và truyền thông.
(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.
(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.
(GLO)- Nằm trên vùng đất ven sông Ba, đình An Khê và đình Cửu An (thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo) là những chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện của cộng đồng người Kinh trên vùng đất cao nguyên Gia Lai từ thế kỷ XVII - XVIII.
(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.
(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.
(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.
Ngày 21/8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu hai tác phẩm giàu ý nghĩa lịch sử và nhân văn, như món quà tinh thần gửi đến bạn đọc cả nước trong dịp đại lễ.
(GLO)- Chiều 18-8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khai mạc triển lãm và trao giải Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025.
(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.