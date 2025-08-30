Ấn tượng ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn-biển xanh hội tụ” năm 2025, chiều 29-8, tại Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn) đã diễn ra Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Gia Lai.
Đoàn nghệ nhân đến từ các xã, phường ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã mang đến ngày hội không gian văn hóa cồng chiêng đặc sắc, giới thiệu các sản phẩm dệt thổ cẩm, gùi; các nhạc cụ dân tộc truyền thống như: đàn đá, đàn t’rưng, đàn goong, klông pút…
Đặc biệt, đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) mang đến ngày hội màn trình diễn cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng điệu xoang nhịp nhàng, tạo nên bầu không khí sôi động, thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Song song với đó, ngày hội còn tôn vinh văn hóa cà phê - niềm tự hào của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Đại diện một số thương hiệu cà phê của tỉnh Gia Lai đã trình diễn nghệ thuật pha chế cà phê; hướng dẫn kỹ thuật rang, xay cà phê theo cách truyền thống và mời du khách thưởng thức cà phê miễn phí. Ngày hội đã mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 29-8 đến ngày 2-9.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh ấn tượng tại ngày hội:
