Ấn tượng ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Gia Lai

MINH NHẬT (thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn-biển xanh hội tụ” năm 2025, chiều 29-8, tại Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn) đã diễn ra Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Gia Lai.

068357f5bd12f75fc738748fc9b061c6.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 3 từ trái sang), Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa (ở giữa) cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị động viên đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tham gia biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: M.N

Đoàn nghệ nhân đến từ các xã, phường ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã mang đến ngày hội không gian văn hóa cồng chiêng đặc sắc, giới thiệu các sản phẩm dệt thổ cẩm, gùi; các nhạc cụ dân tộc truyền thống như: đàn đá, đàn t’rưng, đàn goong, klông pút…

Đặc biệt, đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) mang đến ngày hội màn trình diễn cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng điệu xoang nhịp nhàng, tạo nên bầu không khí sôi động, thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Song song với đó, ngày hội còn tôn vinh văn hóa cà phê - niềm tự hào của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đại diện một số thương hiệu cà phê của tỉnh Gia Lai đã trình diễn nghệ thuật pha chế cà phê; hướng dẫn kỹ thuật rang, xay cà phê theo cách truyền thống và mời du khách thưởng thức cà phê miễn phí. Ngày hội đã mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách.

aefd6a1829ddfb39016cc593da2473e4.jpg
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh (ở giữa)-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội tham quan, tìm hiểu cách rang, xay cà phê. Ảnh: M.N

Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 29-8 đến ngày 2-9.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh ấn tượng tại ngày hội:

1cf86663ec4e2d24a0ffd2edc01fbb00.jpg
Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, Đại sứ truyền thông của Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” Đinh Thị Hoa (hàng trước, thứ 2 từ trái sang), cùng các thành viên đội cồng chiêng làng Pleiku Roh tham gia trình diễn cồng chiêng và múa xoang. Ảnh: M.N
94ac4f890b9035294b9333d1364846d5.jpg
Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) trình diễn cồng chiêng, múa xoang trong khuôn khổ lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ”. Ảnh: M.N
img-5970.jpg
Chị Yin (20 tuổi, làng Pleiku Roh) vui mừng khi được thể hiện khả năng đánh đàn t'rưng tại Ngày hội. Ảnh: M.N
8870d8105fbdd05e8b5509242dd3f908.jpg
Anh Rcơm Bus (bìa phải) hướng dẫn du khách cách đánh nhạc cụ truyền thống của dân tộc Jrai. Ảnh: M.N
08a1f0b8f4b1f73d41b8d80bd96a276f.jpg
Du khách tìm hiểu về nghề đan gùi truyền thống của làng Ngơm Thung (xã Ia Băng). Ảnh: M.N
6c9317741480dc273ef704d6ffec5c5f.jpg
Người dân tìm hiểu cách phân biệt mức rang cà phê. Ảnh: M.N
eecbfb339dd090476e721a6c9392e66d.jpg
Một số mẫu cà phê được trưng bày tại ngày hội. Ảnh: M.N
e04647807917aca96f6e72a23bf9b6ea.jpg
Ông Nguyễn Tấn Công-Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang hướng dẫn kỹ thuật rang cà phê tại ngày hội. Ảnh: M.N
cf68e685d26dc1e0447a74df78433309.jpg
Du khách được thưởng thức cà phê miễn phí tại Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N
Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

Văn hóa

(GLO)- Hơn 80 vạn năm trước, trên vùng đất An Khê (tỉnh Gia Lai), những cộng đồng người cổ đã ghè đẽo đá, để lại dấu tích thuộc loại sớm nhất ở Đông Nam Á. Đây không chỉ là chứng tích của một nền văn hóa cổ xưa, mà còn đặt Việt Nam vào bản đồ nghiên cứu tiến hóa loài người thế giới.

Đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khảo sát thực địa di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Văn hóa

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Mùa thơm

Mùa thơm

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

Văn hóa

(GLO)- Nằm trên vùng đất ven sông Ba, đình An Khê và đình Cửu An (thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo) là những chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện của cộng đồng người Kinh trên vùng đất cao nguyên Gia Lai từ thế kỷ XVII - XVIII.

Đồng đội

Đồng đội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Văn hóa

(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

null