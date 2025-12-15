Thư viện Pleiku bàn giao 3.540 bản sách cho các xã thuộc Dự án 6

(GLO) - Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất việc bàn giao tủ sách cộng đồng và sách cho 12 xã khu vực Tây Gia Lai.

Đây là một trong những hoạt động triển khai Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Viên chức Thư viện Pleiku (thứ 2 từ phải sang) bàn giao tủ sách cộng đồng và 295 bản sách mới cho xã Cửu An. Ảnh: Thế Phiệt

Các xã được hưởng lợi gồm: Ia Le, Ia Hrú, Tơ Tung, Kông Bơ La, Ya Hội, Cửu An, Ia Hiao, Chư A Thai, Ia Chía, Ia O, Ia Rbol và Ia Dom.

Cụ thể, tại mỗi xã, Thư viện Pleiku đã bàn giao 1 tủ sách cộng đồng và 295 bản sách mới thuộc các thể loại: Văn học, thiếu nhi, truyện, nông nghiệp, sách tham khảo... Tổng số bản sách đã cấp là 3.540 bản.

Cùng với đó, đơn vị cũng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cơ bản cho cán bộ phụ trách tủ sách tại phòng Văn hóa - Xã hội của các xã nhằm phát huy tốt hiệu quả dự án, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong đồng bào dân tộc thiểu số.