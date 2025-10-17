300 học sinh tham gia chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách”

(GLO)- Sáng 17-10, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” năm 2025. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể, cùng hơn 300 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã trao giấy khen cho 10 viên chức cấp xã, thư viện trường học, thư viện quân đội có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển văn hóa đọc tại cơ sở năm 2025.

Thư viện Pleiku tặng quà cho 5 đơn vị trường học, 21 học sinh tham gia hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách và 44 bạn đọc tích cực.

Thư viện tỉnh Gia Lai trao tặng thiết bị mượn-trả sách tự động cho Thư viện xã Chư Prông và Trường THPT Pleiku nhằm động viên, khích lệ tinh thần đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thư viện Pleiku trao quà cho bạn đọc tích cực. Ảnh: Thanh Vui

Nhân dịp này, Thư viện Pleiku đã giới thiệu quyển sách “Kỷ vật chiến sỹ Điện Biên” và tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” với sự tham gia sôi nổi của học sinh các trường THPT.

“Kết nối bạn đọc yêu sách” là hoạt động thường niên của Thư viện Pleiku, góp phần tạo không gian giao lưu, chia sẻ giữa các thư viện và bạn đọc.

Đây cũng là dịp để hệ thống thư viện trong tỉnh nhìn lại những kết quả nổi bật; đồng thời, khuyến khích học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tích lũy kiến thức, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc gắn với phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.