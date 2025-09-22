Thư viện Hy vọng: "Điểm hẹn tri thức" ở Tuy Phước

(GLO)- Gần 2 tháng nay, Thư viện Hy vọng trở thành "điểm hẹn tri thức" của người dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Không chỉ lan tỏa văn hóa đọc, nơi đây còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Tháng 7-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước phát động xây dựng Thư viện Hy vọng và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hàng trăm cá nhân, tổ chức.

Gần 750 đầu sách với nội dung phong phú được đưa về Thư viện Hy vọng để phục vụ người dân. Ảnh: T.D

Ông Lê Huy Thục-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước-cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khởi xướng phong trào xây dựng thư viện. Đây không chỉ là sáng kiến mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện sự quan tâm của Mặt trận trong việc chăm lo đời sống văn hóa cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Chỉ sau 2 tuần phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Gần 750 đầu sách với nội dung phong phú, từ sách thiếu nhi, văn học, khoa học phổ thông đến sách kỹ năng sống được đưa về thư viện”-ông Thục cho hay.

Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước cũng trích ngân sách mua bổ sung gần 200 cuốn sách mới; nâng cấp thư viện, cải tạo hệ thống tủ kệ, bàn ghế, trang bị máy tính, máy điều hòa, vẽ tranh tường, hệ thống ánh sáng… đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, Thư viện tỉnh Gia Lai đã tặng thêm cho Thư viện Hy vọng 100 đầu sách, báo, cùng bộ thiết bị nhận diện thông tin quản trị thư viện, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ. Thư viện Hy vọng còn được trang bị hệ thống mượn-trả tự động, đầu đọc mã vạch tích hợp CCCD/VNeID, phần mềm quản lý VietBiblio… giúp người dân tiệm cận với mô hình thư viện thông minh.

Đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước trang trí không gian đọc sách ở Thư viện Hy vọng. Ảnh: T.D

Để Thư viện Hy vọng trở thành không gian thân thiện, gần gũi, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước trực tiếp tham gia vào từng công đoạn cụ thể như: thiết kế, trang trí không gian; sắp xếp kệ tủ; vận chuyển, phân loại sách...

“Thư viện Hy vọng đã trở thành điểm hẹn tri thức cho mọi lứa tuổi. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, phục vụ miễn phí với đa dạng thể loại sách và được phân chia theo nhóm tuổi để bạn đọc dễ tìm. Nhờ đó, phong trào đọc sách, báo lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”- ông Lê Huy Thục thông tin.

Em Bùi Thảo Duyên (lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Tuy Phước) thường xuyên đến Thư viện Hy vọng. “Ở đây, em được gặp các cô, chú, anh, chị và nhiều bạn bè nữa. Mọi người đều trò chuyện về sách, báo và cùng nhau ngồi đọc sách. Em thường đọc truyện cổ tích, ngụ ngôn”- Duyên hào hứng kể.

Em Bùi Thảo Duyên (lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Tuy Phước) rất yêu thích góc đọc sách ở Thư viện Hy vọng. Ảnh: T.D

Còn em Phạm Gia Nghĩa (lớp 7, Trường THCS Tuy Phước) thường xuyên đọc truyện tranh và tìm các loại sách tham khảo phục vụ học tập. Gia Nghĩa bộc bạch: “Chiều nào em cũng xin ba mẹ cho đến đây. Nơi này vừa an toàn, thú vị lại vừa giúp em học hỏi thêm nhiều điều”.

Thư viện Hy vọng cũng trở thành nơi thầy-cô giáo gặp gỡ học trò sau giờ dạy; thanh niên tìm kiếm tài liệu học tập; phụ huynh rèn thói quen đọc sách cùng con; người cao tuổi hẹn nhau đọc báo, trò chuyện…

Ông Trần Văn Minh (thôn Tân Thuận) bày tỏ: “Người dân chúng tôi xưa nay mong muốn có một không gian đọc sách chung để tìm hiểu kiến thức, đồng thời có thể kết nối các thế hệ. Thư viện Hy vọng đã trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng bằng tri thức. Khi có tri thức, người dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Thư viện Hy vọng đã trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng bằng tri thức. Ảnh: T.D

Ông Thái Văn Thuận-Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước-khẳng định: "Thư viện Hy vọng là thành quả từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng để nơi đây mãi là điểm đến cho mọi thế hệ".

Thời gian tới, xã Tuy Phước sẽ duy trì nhiều hoạt động khuyến đọc như: giới thiệu sách mới; giao lưu tác giả-tác phẩm; xây dựng mô hình “Gia đình đọc sách”; tổ chức “Ngày hội đọc” hằng quý… Đây không chỉ là hoạt động giáo dục, mà còn là hành trình bền bỉ nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng phong phú.