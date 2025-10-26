Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Những vườn bonsai kỳ thú trên cao nguyên Pleiku

(GLO)- Với độ cao lý tưởng và khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiều nhà vườn ở cao nguyên Pleiku dày công biến khuôn viên vườn thành không gian thưởng lãm đầy cảm xúc, nơi hội tụ tinh hoa của nghệ thuật bonsai.

vuon-bonsai.jpgVườn bonsai của ông Nguyễn Đức được thiết kế, bài trí theo phong cách Nhật Bản, thu hút khách thưởng lãm. Ảnh: Sơn Ca

Trên địa bàn phố núi Pleiku có khoảng 50 vườn bonsai lớn nhỏ, đa dạng về chủng loại và phong cách. Trong đó, nổi bật là vườn bonsai của ông Nguyễn Đức (hẻm 719 Trường Chinh, phường Hội Phú). Đây là một trong những khu vườn bonsai mang đậm phong cách Nhật Bản.

Vốn say mê các dòng bonsai lá kim, ông Đức sở hữu nhiều tác phẩm được tạo tác từ cả cây bản địa và cây nhập khẩu. Ông cho biết, vườn hiện có các giống thông ba lá, ngọa tùng Việt Nam là những loài thích hợp với không gian sân vườn và biệt thự.

Bên cạnh đó là các dòng nhập như thông Nhật Bản, diên tùng Đài Loan… mang vẻ đẹp vững chãi, thanh thoát. Một số loài như thông gấm còn tỏa hương dịu nhẹ vào chiều tối, tạo nên nét cuốn hút riêng biệt.

Tác phẩm Simpaku Kishu gold nhập khẩu được thuần khí hậu Việt Nam của vườn bonsai nghệ thuật 79. Ảnh: Sơn Ca

Tác phẩm Simpaku Kishu gold nhập khẩu được thuần khí hậu Việt Nam của vườn bonsai nghệ thuật 79. Ảnh: Sơn Ca

Còn vườn bonsai nghệ thuật 79 của ông Nguyễn Thanh Hoàng (hẻm 16/05 Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng) lại thu hút giới sinh vật cảnh với hơn 400 tác phẩm Shohin bonsai (nghệ thuật cây cảnh thu nhỏ tinh tế, có thể đặt gọn trong lòng bàn tay).

Là một trong số ít chủ vườn tiên phong phát triển bonsai lá kim mini và siêu mini, ông Hoàng mong muốn đưa nghệ thuật này trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

gioi-thieu-bonsai.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hoàng giới thiệu một tác phẩm bonsai trong vườn nhà. Ảnh: Sơn Ca

Một cây lá kim như thông hay tùng Nhật Bản sau khi nhập về phải mất ít nhất 1 năm để thuần dưỡng, thêm 1 năm nữa chăm chút kỹ lưỡng để cây thay lá mới và thường 8-12 năm để hoàn thiện thành tác phẩm nghệ thuật. Chính sự kiên nhẫn ấy làm nên giá trị độc đáo cho từng cây bonsai.

Bên cạnh những dòng thông, tùng Nhật Bản, hoàng dương Đài Loan, diên tùng Đài Loan, ông Hoàng còn đưa vào tạo tác bonsai mini, siêu mini một số dòng cây thuần Việt như sam hương, mai chiếu thủy, si búp đỏ, bồ đề.

tac-pham-bonsai.jpg
Tác phẩm bonsai đỗ quyên Nhật Bản của vườn bonsai Nghĩa. Ảnh: Sơn Ca

Mỗi tác phẩm đều toát lên tinh thần tối giản, bảo tồn và tái sinh, thể hiện chiều sâu triết lý của người làm bonsai.

Một địa chỉ khác không thể bỏ qua là vườn bonsai Nghĩa (183 Nguyễn Siêu, phường Diên Hồng) được ghi nhận là một trong số nhà vườn lớn, quy mô khoảng 4.000 m², quy tụ hàng trăm loài cây bản địa như mai, sơn trà… và nhập ngoại như thông, đỗ quyên Nhật Bản...

Trong vườn bonsai Nghĩa, dòng bonsai đỗ quyên Nhật Bản được xem là chủ lực.

Sau thời gian thuần dưỡng, chăm sóc, giống cây này phát triển rất tốt, nở hoa rực rỡ với nhiều màu sắc và đặc biệt thích hợp để tạo dáng bonsai. Bộ rễ nổi trên mặt đất chính là điểm nhấn độc đáo của những tác phẩm đỗ quyên, mang lại vẻ cổ kính mà vẫn thanh thoát.

