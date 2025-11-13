Góp ý đề án xây dựng làng Ơp thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

Tham dự hội nghị có đại diện làng Ơp, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và một số đơn vị lữ hành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Làng Ơp là nơi cư trú lâu đời của đồng bào Jrai, mang vẻ đẹp đặc trưng của “làng trong phố” với không gian cồng chiêng, lễ hội, kiến trúc và nếp sống giàu bản sắc. Cộng đồng nơi đây có tinh thần đoàn kết, gìn giữ phong tục truyền thống, thân thiện và sẵn sàng tham gia hoạt động du lịch.

Nhờ vị trí thuận lợi, làng Ơp dễ dàng kết nối với các điểm du lịch nổi bật như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ, chùa Minh Thành, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya… tạo điều kiện thuận lợi để hình thành sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống người Jrai.

Giọt nước làng Ơp là một trong những điểm tham quan, tìm hiểu đời sống văn hóa của người Jrai. Ảnh: Minh Châu

Theo định hướng của phường Pleiku, việc xây dựng làng Ơp thành điểm du lịch cộng đồng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế – xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Pleiku, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Gia Lai.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, làng Ơp đứng trước nhiều thách thức của quá trình đô thị hóa, trong đó có nguy cơ mai một bản sắc và thiếu kỹ năng làm du lịch.

Do đó, đề án cần chú trọng công tác tập huấn, hỗ trợ kỹ năng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư gắn với liên kết cùng người dân bản địa; bảo tồn kiến trúc, cảnh quan, khôi phục lễ hội và không gian văn hóa đặc trưng của làng Jrai… Các đại biểu cũng đề nghị thống nhất tên gọi “làng Ơp” (trước đây gọi là “làng Ốp”) và có chiến lược quảng bá phù hợp để thu hút du khách.