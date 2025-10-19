Rực rỡ hoa túy điệp dưới chân núi lửa Chư Ðang Ya

(GLO)- Vườn hoa túy điệp rộng gần 1.000 m² dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) của anh Nguyễn Hoài Chinh đang trở thành điểm đến của người dân và du khách. Sắc tím hồng và trắng của hoa khiến khung cảnh nơi đây thêm rực rỡ và quyến rũ.

Túy điệp là loài hoa thân thảo. Ở Việt Nam, loài hoa này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như hồng ri, chiêu quân hay phong điệp thảo.

Vườn hoa túy điệp thơ mộng thu hút khách tham quan. Ảnh: Chu Hằng

Giống hoa túy điệp được anh Chinh mang từ Lào Cai về trồng từ đầu tháng 8-2025. Nhờ khí hậu mát mẻ và đất bazan màu mỡ, đến tháng 10, hoa bắt đầu nở rộ và kéo dài đến giữa tháng 11.

Các luống hoa được bố trí cách nhau 70-80 cm, tạo lối đi cho du khách tham quan. Hoa túy điệp có cánh mỏng như tơ, nở thành từng cụm san sát, gợi hình ảnh gắn bó, sum vầy. Nhiều người còn tin loài hoa này mang đến may mắn và bình an.

Vườn hoa mở cửa từ 6 đến 18 giờ hằng ngày, giá vé tham quan 20.000 đồng/người. Du khách cũng có thể thuê trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để hóa thân thành người bản địa, chụp những bức hình ấn tượng giữa hàng nghìn bông hoa rực rỡ.

Sắc tím hồng và trắng của hàng ngàn bông túy điệp khiến khung cảnh nơi đây như một tấm thảm hoa mềm mại trải dài dưới chân núi. Ảnh: C.H

Chị Nay H’Thúy (tổ 2, phường Thống Nhất) chia sẻ: “Tôi biết đến vườn hoa qua mạng xã hội. Sắc tím và hồng của hoa túy điệp hòa cùng màu xanh của núi rừng tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Mới chụp 15 phút nhưng tôi đã có nhiều tấm hình rất ưng ý để khoe với người thân, bạn bè”.

Vườn hoa túy điệp không chỉ là điểm check-in lý tưởng mà còn gợi mở hành trình khám phá vẻ đẹp núi lửa Chư Đang Ya cùng những vùng đất cao nguyên giàu bản sắc văn hóa và phong cảnh hữu tình.