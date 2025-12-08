Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Truyền thống cách mạng chính là động lực để đất và người nơi này tự tin tiến về phía trước.

Huy động sức mạnh lòng dân

Trên vùng đất từng là trung tâm phong trào cách mạng của Gia Lai, Chi bộ đồn điền Bàu Cạn ra đời giữa những đồi chè xanh ngút. Đây là một trong những tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh, trở thành “điểm hội tụ” lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền và quần chúng lao động.

Hơn 8 thập niên trôi qua, truyền thống ấy vẫn âm thầm chảy, nâng đỡ từng bước phát triển của Bàu Cạn hôm nay.

bau-can.jpg
Vườn chè của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Vùng đất cũ nay khoác lên mình diện mạo mới, đường giao thông mở rộng, nhà cửa khang trang. Một bức tranh nông thôn đổi thay nhưng vẫn lưu giữ hồn cốt của đất chè trăm năm.

Sự chuyển mình ấy không chỉ là kết quả của chủ trương đúng đắn mà còn ghi dấu vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, những người gắn bó, tận tụy và bền bỉ “khơi nguồn” sức dân.

Ông Nguyễn Trung Thành (thôn Bình An, xã Bàu Cạn) từng nhiều năm công tác tại Công ty TNHH một thành viên Chè Bàu Cạn (nay là Công ty CP Bàu Cạn) là ví dụ tiêu biểu.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục dành tâm huyết cho cộng đồng và có 7 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bình An (xã Bàu Cạn). Nhớ về những ngày vận động mở rộng tuyến đường trục chính của thôn, ông nói: “Khó nhất là làm sao để bà con đồng lòng ủng hộ chủ trương làm đường”.

Tuyến đường ban đầu chỉ rộng 3 m, xuống cấp và chật hẹp. Nhờ sự đồng thuận của người dân, con đường được mở rộng lên 4 m, thẳng tắp và sạch đẹp như hôm nay. Cũng từ tinh thần ấy, Bình An trở thành một trong hai thôn đạt chuẩn nông thôn mới của xã.

nong-thon-moi.jpg
Chị Rơ Lan H’Meo là một trong những đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế của địa phương. Ảnh: A.H

Không chỉ đóng góp trong xây dựng hạ tầng, nhiều đảng viên trên địa bàn xã tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu bằng những việc làm cụ thể. Tiêu biểu như đảng viên Đỗ Đức Học (thôn Tây Hồ). Tuy tuổi đã ngoài 65 nhưng ông Học vẫn canh tác hơn 7 ha cà phê, hồ tiêu và sầu riêng.

Hay đảng viên Rơ Lan H’Meo (thôn 5) với 6 ha đất sản xuất (3 ha cà phê, 3 ha điều và hồ tiêu) mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những tấm gương lặng lẽ ấy là minh chứng cho sự kế thừa sức mạnh truyền thống đoàn kết, tự lực và tinh thần dấn thân vì cộng đồng.

Điểm sáng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Nếu truyền thống lịch sử là nền móng thì hệ thống chính trị vững mạnh chính là “trục xương sống” bảo đảm sự phát triển bền vững. Đảng bộ xã Bàu Cạn hiện có 35 tổ chức đảng với 590 đảng viên; 19/19 chi bộ thôn, làng đều có chi ủy.

Trong đó, Chi bộ Công ty CP Chè Bàu Cạn-tiền thân là Chi bộ đồn điền Bàu Cạn 80 năm trước, tiếp tục giữ vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Với 18 đảng viên, Chi bộ lãnh đạo đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Minh cho biết: “Chi bộ luôn thực hiện đúng chức năng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chúng tôi tham gia xây dựng, giám sát quy chế, hợp đồng lao động, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật”.

Nhờ đó, năng suất chè được duy trì ổn định, đời sống công nhân được cải thiện và mối quan hệ giữa lao động với doanh nghiệp ngày càng bền vững.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Trung Hiếu, sau sáp nhập, Bàu Cạn có hơn 21.800 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc anh em sinh sống tại 19 thôn, làng. Chính sự đa dạng này tạo thành nguồn lực mạnh mẽ khi khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.

Trên cơ sở đó, người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả hơn như cà phê, cao su, cây ăn quả, cây dược liệu, cây ngắn ngày và chăn nuôi. Cây chè vẫn giữ vai trò truyền thống nhưng không còn là trụ cột duy nhất.

Những chuyển biến ấy cho thấy Bàu Cạn đang từng bước hình thành nền tảng phát triển vững chắc, nơi truyền thống và hiện đại được kết nối chặt chẽ, tạo nên một không gian phát triển rộng mở.

Đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó hai thôn Bình An và thôn 7 đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, công tác dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để KT-XH phát triển bền vững.

Định hướng chặng đường 2025-2030, Bí thư Đảng ủy xã Trần Trung Hiếu nhấn mạnh mục tiêu huy động tối đa nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 90 triệu đồng/năm; đến năm 2030 hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu đó, xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; mở rộng thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư chế biến nông sản; hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sự giao hòa giữa truyền thống cách mạng và khát vọng đổi mới là động lực để Bàu Cạn tiếp tục bứt phá. Từ cái nôi lịch sử đến nhịp sống mới, vùng đất đồi chè hôm nay đang bước đi với tâm thế tự tin, bản lĩnh và đầy triển vọng.

