Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Ngày 10-11, khu vực ngã ba xóm An Nam (thôn An Mỹ) trở nên tấp nập hơn khi hàng trăm hộ dân tập trung để lấy nước sạch. Ai nấy đều bày tỏ niềm cảm kích khi nguồn nước sinh hoạt đã được giải quyết phần nào.

Người dân thôn An Mỹ lấy nước sinh hoạt do xã cấp để sử dụng. Ảnh: Hồng Thương

Nhà cách ngã ba xóm chừng hơn 300 m, chị Phan Thị Ý (thôn An Mỹ) tranh thủ có mặt từ sớm để lấy nước về sử dụng. Chị Ý chia sẻ: "Sau bão, hệ thống điện bị ngắt nên đơn vị cấp nước chưa hoạt động khiến hàng trăm hộ dân không có nước để sử dụng. Nhờ được xã hỗ trợ, chúng tôi bớt khó khăn hơn".

Người dân thôn An Mỹ phấn khởi khi được cấp nước sinh hoạt. Ảnh: Hồng Thương

Tương tự, bà Hồ Thị Bạch Mai (cùng thôn) vui vẻ nói: "Ngày nào xã cũng cho xe chở nước đến cấp cho người dân nên chúng tôi không lo bị thiếu nước sinh hoạt".

Xã An Lương đã triển khai hàng chục chuyến xe lưu động cấp nước cho người dân. Ảnh: Hồng Thương

Theo ông Võ Thanh Hoàng-Chủ tịch UBND xã An Lương: Toàn xã có hơn 8.200 hộ với trên 37.000 khẩu. Ngay sau khi bão đi qua, toàn xã bị mất điện và ngừng cấp nước sinh hoạt khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, xã đã ưu tiên triển khai ngay các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt nhằm giúp bà con kịp thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt trước mắt.

Tính đến đầu giờ chiều 10-11, xã đã hỗ trợ hơn 150 m3 nước cho người dân; đồng thời, hỗ trợ hơn 400 bình nước sạch cho các hộ tại khu vực bị ngập và dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đến khi nước được cấp trở lại.

"Cùng với việc cấp nước sinh hoạt cho người dân, xã đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn khu vực nuôi trồng thủy sản, thu dọn vật liệu từ các công trình bị hư hại, sửa chữa nhà ở. Xã cũng đang thống kê thiệt hại liên quan nhằm kịp thời có phương án hỗ trợ tiếp theo”-Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.