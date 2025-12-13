Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ huy động sức mạnh toàn dân, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đến cuối năm 2023, xã Phước Quang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành công này có sự đóng góp rất lớn của An Hòa.

Công tác quảng bá điểm đến trên địa bàn thôn trên nền tảng số phát huy hiệu quả, thu hút nhiều người đến tham quan Di tích lịch sử Nước Mặn. Ảnh: N.N
Hiện nay, thôn An Hòa có 158 hộ/479 nhân khẩu, 98,6% hộ dân sử dụng điện thoại thông minh. Hầu hết người dân biết dùng Cổng dịch vụ công, VNeID, Bình Định SmartCity, thanh toán trực tuyến và quảng bá sản phẩm qua các nền tảng số.

Nhà Văn hóa thôn và di tích Chùa Bà Nước Mặn có camera an ninh, bảng tin điện tử, phát sóng wifi miễn phí tạo không gian sinh hoạt hiện đại, gắn kết cộng đồng, phục vụ phát triển du lịch. Các sản phẩm đặc trưng như chả ram tôm đất, yến sào, đồ thủ công mỹ nghệ cũng được quảng bá, đưa lên sàn thương mại điện tử.

Nhiều mô hình sáng tạo được duy trì và nhân rộng như: “Ánh sáng an ninh”, “Ngày thứ 7 nông thôn mới”, “Chỉnh trang nhà, vườn xanh - sạch - đẹp” hay tổ phòng cháy chữa cháy cộng đồng, giúp đảm bảo an ninh, an toàn và tạo cảnh quan đẹp cho thôn, xóm.

Khu vui chơi, tập thể dục sạch sẽ, thoáng mát là 1 điểm hẹn sinh hoạt cộng đồng của người dân thôn. Ảnh: N.N
Cùng với đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng được kiện toàn, lấy đoàn viên thanh niên làm nòng cốt để hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số. Hội Phụ nữ duy trì phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với phân loại rác thải tại hộ gia đình. Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, khôi phục nghề truyền thống, kinh doanh trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho biết: An Hòa là điểm sáng trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Sự chuyển mình của thôn không chỉ thể hiện ở hạ tầng hiện đại, môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn ở tinh thần đổi mới, năng động của người dân.

Thời gian tới, xã sẽ nhân rộng mô hình thôn thông minh An Hòa ra các địa bàn khác, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gắn chuyển đổi số với xây dựng nông thôn mới bền vững.

