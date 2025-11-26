Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

BIDV Bình Định hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Bình Định phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân và học sinh xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ kéo dài.

bidv-trao-bieu-trung-ho-tro-thien-tai-cho-xa-tuy-phuoc-bac.jpg
Ban tổ chức trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước đó, BIDV Bình Định cũng đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân và học sinh phường Quy Nhơn và xã Cát Tiến.

Đây đều là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong hai đợt bão lũ liên tiếp, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân gặp khó khăn.

bidv-tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-tuy-phuoc-bac-bi-anh-huong-thien-tai.jpg
Ban tổ chức trao hỗ trợ cho người dân xã Tuy Phước Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoạt động hỗ trợ của BIDV góp phần kịp thời sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt sau thiên tai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Từ thiện

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

Từ thiện

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

null