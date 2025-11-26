BIDV Bình Định hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Ngày 26-11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Bình Định phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân và học sinh xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ kéo dài.

Ban tổ chức trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước đó, BIDV Bình Định cũng đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân và học sinh phường Quy Nhơn và xã Cát Tiến.

Đây đều là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong hai đợt bão lũ liên tiếp, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân gặp khó khăn.

Ban tổ chức trao hỗ trợ cho người dân xã Tuy Phước Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoạt động hỗ trợ của BIDV góp phần kịp thời sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt sau thiên tai.