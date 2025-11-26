BIDV Bình Định hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Ngày 26-11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Bình Định phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân và học sinh xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ kéo dài.
Trước đó, BIDV Bình Định cũng đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân và học sinh phường Quy Nhơn và xã Cát Tiến.
Đây đều là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong hai đợt bão lũ liên tiếp, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân gặp khó khăn.
Hoạt động hỗ trợ của BIDV góp phần kịp thời sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt sau thiên tai.
(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.
(GLO)- Ngày 23-11, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai Phan Thanh Thiên cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao 360 suất quà với tổng trị giá 870 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ thuộc các xã Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao.
(GLO)- Sáng 22-11, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm đóng góp nhu yếu phẩm thiết yếu để chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều phụ nữ ở Gia Lai đã âm thầm đan mũ, khăn len gửi tặng trẻ em và người già vùng cao. Từ những cuộn len nhỏ, họ dành thời gian rảnh rỗi để tạo nên hàng trăm sản phẩm ấm áp tình người.
(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.
(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.
(GLO)- Ngày 17-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation, KFC Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương”, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Ngày 14-11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh) phối hợp với một số doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai tổ chức trao 298 suất quà (tổng trị giá 149 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 tại khu vực Hoài Nhơn.
(GLO)- Chung tay cùng tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra, Hội Người mù tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức các đợt cứu trợ, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình hội viên ở các xã, phường phía Đông Gia Lai.
(GLO)- Ngày 12-11, bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Prông-thông tin: Địa phương phát động quyên góp được hơn 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
(GLO)- Trong hơn 8 năm qua, nhóm thiện nguyện Vòng Nhộc Kiều đều đặn tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.
(GLO)-Trong hai ngày 10 và 11-11, Chi hội Tịnh Đức (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các hoạt động trao quà, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão 13 tại tỉnh Gia Lai và Quảng Nam.
(GLO)- Mới 9 tuổi, cô bé Siu Diệu ở làng Doắch, xã Ia Pia đang từng ngày chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Đôi chân yếu ớt, hành trình chữa bệnh còn dài, nhưng em vẫn ấp ủ ước mơ được cắp sách đến trường cùng bạn bè.
(GLO)-Nhằm kịp thời sẻ chia với người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 (Kalmaegi), ngày 7 và 8-11, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trao quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở một số xã.