Tỉnh Phú Thọ hỗ trợ Gia Lai 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Sáng 25-11, tại Nhà Quốc hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và TP. Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh (phải) nhận bảng tượng trưng khoản hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ dành cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15-11 đến nay đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều xã, phường bị chia cắt, hệ thống giao thông tê liệt, mất điện nhiều nơi, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, mưa lũ đã làm 91 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 13,2 nghìn tỷ đồng, hơn 1.300 nhà sập và hư hỏng và trên 200.000 căn nhà bị ngập.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, tỉnh Phú Thọ tổ chức trao kinh phí ủng hộ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang gánh chịu do bão lũ.

Đồng chí nhấn mạnh: Tinh thần đoàn kết, sẻ chia luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tỉnh Phú Thọ mong muốn góp phần xoa dịu những mất mát đó bằng việc gửi tặng các phần quà hỗ trợ đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp sức để nguồn lực hỗ trợ được chuyển đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng của cả nước, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sẽ sớm khôi phục đời sống, ổn định sản xuất và phát triển trở lại.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng dành kinh phí ủng hộ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và TP. Huế, mỗi địa phương 5 tỷ đồng; các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị mỗi tỉnh 3 tỷ đồng để kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân.