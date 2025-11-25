Tỉnh Phú Thọ hỗ trợ Gia Lai 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MAI LÂM
(GLO)- Sáng 25-11, tại Nhà Quốc hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và TP. Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh (phải) nhận bảng tượng trưng khoản hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ dành cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15-11 đến nay đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều xã, phường bị chia cắt, hệ thống giao thông tê liệt, mất điện nhiều nơi, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, mưa lũ đã làm 91 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 13,2 nghìn tỷ đồng, hơn 1.300 nhà sập và hư hỏng và trên 200.000 căn nhà bị ngập.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, tỉnh Phú Thọ tổ chức trao kinh phí ủng hộ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang gánh chịu do bão lũ.

Đồng chí nhấn mạnh: Tinh thần đoàn kết, sẻ chia luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tỉnh Phú Thọ mong muốn góp phần xoa dịu những mất mát đó bằng việc gửi tặng các phần quà hỗ trợ đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp sức để nguồn lực hỗ trợ được chuyển đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng của cả nước, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sẽ sớm khôi phục đời sống, ổn định sản xuất và phát triển trở lại.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng dành kinh phí ủng hộ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và TP. Huế, mỗi địa phương 5 tỷ đồng; các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị mỗi tỉnh 3 tỷ đồng để kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

