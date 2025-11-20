Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

(GLO)- Sáng 20-11, tại Nhà Quốc hội, tỉnh Quảng Ninh đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Dự sự kiện này có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Đại Dương-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Vũ Đại Thắng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; cùng Phó trưởng đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk nhận khoản hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk mỗi tỉnh 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ xúc động trước nghĩa cử của tỉnh Quảng Ninh và chia sẻ sâu sắc với những đau thương, mất mát của đồng bào các tỉnh trong đợt thiên tai nghiêm trọng vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, sát sao hơn nữa tới công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

“Sự chung tay kịp thời của tỉnh Quảng Ninh thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân cả nước, góp phần động viên đồng bào Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn; đồng thời lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cộng đồng trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai”-Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đoàn ĐBQH, các địa phương và doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục ủng hộ thêm để nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng. “Cứu người là trên hết; đặc biệt phải bảo đảm để trước Tết, bà con có nhà ở an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau”-Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Được biết, đồng hành với các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, từ tháng 8-2025 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 lượt tỉnh với tổng kinh phí 73 tỷ đồng.