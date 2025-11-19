Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập sâu, chia cắt các khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

bi-thu-tinh-uy-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực vòng xoay Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngay trong sáng nay (19-11), đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn đặc biệt này tại một số địa phương. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.

Đến sáng nay, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước đã bị cô lập trong nước lũ, với mực nước có nơi trên 1 m.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Căn cứ diễn biến mưa, lũ thực tế để tiếp tục rà soát, tăng cường phương tiện để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi các khu vực không an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh huy động lực lượng xung kích hỗ trợ nhân dân sơ tán; kê cao, bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt; đồng thời tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trượt, ngập sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phân tán, bố trí lực lượng, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt kéo dài để kịp thời hỗ trợ người dân; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người do mưa lũ gây ra.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với lũ cấp độ 3.1 đối với toàn bộ 58 xã, phường của khu vực phía Đông tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ. Clip: Ngọc Luận
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Thời sự

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Thời sự

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

Ẩn họa từ các ngầm tràn mùa mưa lũ.

Gia Lai: Ẩn họa từ các ngầm tràn mùa mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Mưa lớn kéo dài những ngày qua ở các xã phía Tây Gia Lai làm nước sông, suối dâng cao khiến nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm và gây chia cắt cục bộ. Chính quyền các xã đã triển khai cảnh báo, túc trực 24/24 giờ và đề xuất nâng cấp hạ tầng để bảo đảm an toàn lâu dài.

null