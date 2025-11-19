Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ

(GLO)- Sáng 19-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập sâu, chia cắt các khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực vòng xoay Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngay trong sáng nay (19-11), đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn đặc biệt này tại một số địa phương. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.

Đến sáng nay, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước đã bị cô lập trong nước lũ, với mực nước có nơi trên 1 m.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Căn cứ diễn biến mưa, lũ thực tế để tiếp tục rà soát, tăng cường phương tiện để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi các khu vực không an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh huy động lực lượng xung kích hỗ trợ nhân dân sơ tán; kê cao, bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt; đồng thời tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trượt, ngập sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phân tán, bố trí lực lượng, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt kéo dài để kịp thời hỗ trợ người dân; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người do mưa lũ gây ra.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với lũ cấp độ 3.1 đối với toàn bộ 58 xã, phường của khu vực phía Đông tỉnh.