Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 đối với 58 xã, phường phía Đông tỉnh

(GLO)- Tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 18-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 đối với 58 xã, phường phía Đông tỉnh.

Theo đó, để chủ động ứng phó khẩn cấp với mưa lũ và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách.

Đường Hồ Đắc Di, thuộc tổ 2, khu vực 5 (phường Quy Nhơn Bắc) ngập sâu trong nước. Ảnh: H.P

Trong đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai khắc phục thiệt hại do bão số 13; đặc biệt đối với nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái; rà soát, bố trí ngay chỗ ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở quân đội, cơ sở công cộng đảm bảo an toàn; tuyệt đối không để người dân thiếu nơi ở an toàn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 58 xã, phường thuộc khu vực phía Đông kích hoạt ngay kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 đối với toàn bộ 58 xã, phường. Thời gian kích hoạt bắt đầu từ 15 giờ ngày 18-11-2025. Kiên quyết sơ tán triệt để người dân (kể cả thực hiện cưỡng chế) khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Hoàn thành sơ tán dân theo các kịch bản và báo cáo dữ liệu lên phần mềm trước 19 giờ ngày 18-11-2025.

UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời để chủ động phòng tránh. Tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men chữa bệnh tại các địa bàn dự báo bị chia cắt; tuyên truyền vận động nhân dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, nước uống tối thiểu 3 ngày. Kiểm tra phương án tổ chức xen ghép; kiểm tra các điểm sơ tán tập trung và cập nhật đầy đủ số liệu lên phần mềm của Hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai để phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó. Hoàn thành trong ngày 18-11-2025.

Tổ chức sơ tán triệt để người dân theo kịch bản đã được phê duyệt. Căn cứ diễn biến mưa, lũ để tiếp tục rà soát, sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Huy động lực lượng xung kích hỗ trợ nhân dân di dời tài sản; bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt; đồng thời tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trượt, ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ; rà soát, thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiệt hại về UBND tỉnh (qua Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai) để cập nhật số liệu lên phần mềm của Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai tỉnh.

Tổ chức chặn gác, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, các đơn vị có đập dâng nhằm giữ mực nước ở mức an toàn, đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt năm 2026.

Ngập lụt tại thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương; tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó kịp thời. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, sạt lở cho các cơ quan chức năng và người dân để chủ động triển khai công tác phòng tránh, ứng phó kịp thời hiệu quả. Tổng hợp tình hình báo cáo hằng ngày về UBND tỉnh trước 17 giờ.

Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở, chia cắt, không để ách tắc trên các trục giao thông chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn có nguy cơ cao; hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. Phân tán, bố trí lực lượng, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, chia cắt dài để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết.

Sở Công Thương rà soát, xác định lại nguồn lương thực dự trữ lương thực thiết yếu dùng ngay tại các siêu thị, cửa hàng để sẵn sàng bổ sung cho các địa phương khi có yêu cầu. Chỉ đạo các hồ thủy điện vận hành theo đúng quy trình; chỉ đạo Điện lực Gia Lai bảo đảm an toàn lưới điện. Chỉ đạo hệ thống phân phối, siêu thị, cửa hàng cam kết bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, tăng giá bất thường.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ và ban, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với địa phương rà soát, triển khai các phương án ứng phó bảo đảm an toàn, hiệu quả trong mưa lũ; hỗ trợ khắc phục nhanh hậu quả và sớm phục hồi hoạt động giáo dục, y tế, thông tin-viễn thông, giao thông, điện, cấp-thoát nước và các hạ tầng thiết yếu; theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh hoạt động và bố trí cơ sở làm nơi sơ tán dân khi cần thiết.

Các Ban Quản lý dự án tỉnh (Nông nghiệp và PTNT; Giao thông và Dân dụng) chỉ đạo di chuyển phương tiện, vật tư tại các công trình đang thi công tránh ngập; tổ chức khơi thông dòng chảy trên sông; thực hiện thông thoáng các trục tiêu, cống tiêu trong phạm vi dự án giảm ngập khu dân cư.

Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương khắc phục hư hỏng hệ thống điện do bão số 13; bảo đảm vận hành an toàn hệ thống, mạng lưới điện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để khôi phục cấp điện kịp thời khi xảy ra sự cố.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Gia Lai, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra an toàn, thiết bị vận hành, cung cấp kết quả vận hành liên hồ chứa, trực ban, tổ chức vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo quy trình.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tập trung cho công tác thông tin tuyên truyền về tình hình mưa, lũ; chỉ đạo điều hành của chính quyền và hướng dẫn người dân chủ động ứng phó thiên tai.