Mưa lớn tại Vĩnh Thạnh gây sạt lở nghiêm trọng

TRỌNG LỢI
(GLO)- Tối 18-11, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết trong hai ngày qua, địa bàn xã có mưa liên tục với tổng lượng mưa 150-250 mm, gây sạt lở nhiều nơi.

Theo ông Thông, tại tuyến ĐT 637, đoạn lý trình km 15+150 thuộc thôn Định Tố, mưa lớn khiến cống thoát nước trên tuyến bị tắc, gây ngập cục bộ. UBND xã đã huy động lực lượng đoàn thanh niên và dân quân thu dọn rác, thông cống tạm thời để đảm bảo việc lưu thông thuận lợi.

anh-nui.jpg
Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thạnh kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Riêng tuyến đường ĐH33 (ven hồ Định Bình đi xã Vĩnh Sơn) chịu ảnh hưởng nặng từ bão số 13, khiến nhiều cây rừng, chủ yếu thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ bị ngã đổ. Lực lượng đoàn thanh niên, dân quân và công an xã được cử đến cưa dọn, tạm thời thông tuyến. Tuy nhiên, lượng cây đổ lớn đã cản trở dòng chảy, làm vỡ mương thoát nước và gây sạt lở nhiều đoạn.

Video clip về hiện trạng sạt lở ở khu vực K93-K16, cách đường vào Thủy điện Trà Som khoảng 1 km. Video clip: ĐVCC

Qua kiểm tra sáng 18-11, dọc tuyến ĐH 33 ghi nhận 9 vị trí sạt lở, với khoảng 520 m³ đất đá tràn xuống. Đặc biệt, khu vực K93-K16, cách đường vào Thủy điện Trà Som khoảng 1 km, xảy ra sạt lở lớn với khối lượng đất đá ước 3.676 m³, kéo dài 250 m, rộng 13,5 m và dày khoảng 1,2 m. Do nguy cơ mất an toàn, UBND xã đã thông báo người dân không lưu thông trên tuyến này và chuyển hướng đi theo đường ĐT 637 để lên Vĩnh Sơn.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở mái taluy cầu Hà Rơn, hiện các lực lượng đang khẩn trương khắc phục giúp bà con đi lại an toàn.

2973853671100252456.jpg
Đất cát từ trên núi tràn xuống tuyến ĐH 33. Ảnh: ĐVCC
Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

