Chồng, cha, ông chúng tôi là ông NGUYỄN QUANG TRỌNG (pháp danh NHẬT DƯƠNG). Sinh ngày 01-09-1955.

Nguyên quán: Điện Bàn-Quảng Nam. Trú quán 180 Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Từ trần lúc 24h00 phút ngày 13-12-2025 (nhằm ngày 24 tháng 10 năm Ất Tỵ); hưởng thọ 71 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 20h ngày 14-12-2025; lễ viếng lúc 21h cùng ngày.

Lễ di quan lúc 6h00 ngày 16-12-2025 (nhằm ngày 27 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Linh cữu được hỏa táng tại An Viên Bình Định

Đảng ủy, Ban Biên tập và viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Thị Như Nguyện-Phóng viên Phòng Văn hóa và Giải trí (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai).