Người dân phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc lo ngại vì nước máy vẩn đục, đổi màu

(GLO)- Nhiều hộ dân phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lo ngại vì nguồn nước từ Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông (phường An Nhơn Đông) thường bị vẩn đục, đổi màu.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ công nghệ xử lý lạc hậu, thiết bị và đường ống của nhà máy bị xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng.

Công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ kỹ khiến nguồn nước của Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông không đảm bảo chất lượng. Ảnh: V.L

Theo phản ánh của người dân phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, khoảng 4 năm qua, nguồn nước sạch do Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông (Công ty CP Xây lắp An Nhơn quản lý, vận hành) hay bị vẩn đục, có màu nâu vàng. Mỗi tháng, hiện tượng nước đục, đổi màu xảy ra 1 - 2 lần. Đặc biệt, vào đầu và giữa tháng 11-2025, nước máy bị vẩn đục, chuyển màu nâu vàng liên tục nhiều ngày.

Trước thực trạng trên, nhiều hộ dân phải mua hệ thống lõi lọc lắp ngay sau đồng hồ nước để lọc trước khi sử dụng nước trong sinh hoạt. Ngoài hệ thống lọc đầu nguồn, không ít gia đình còn mua thêm máy lọc nước RO để lọc phục vụ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 1 - 2 tháng, lõi lọc đã bám đầy cặn bẩn nên khả năng lọc giảm rõ rệt.

Bà Lê Thị Lan (tổ dân phố Trung Lý, phường An Nhơn Bắc) chia sẻ: “Hầu như gia đình nào cũng phải mua máy lọc nước mới dám dùng để uống và nấu ăn. Khổ nỗi, nước lọc chỉ đủ cho ăn uống; còn giặt quần áo, rửa chén vẫn phải dùng trực tiếp nước máy. Chỉ vài ba lần giặt, quần áo sáng màu đã bị ố vàng; còn chén dĩa, nồi xoong thì xuống màu, nhanh cũ”.

Ông Phan Minh Phùng-Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thuận Thái (phường An Nhơn Đông) cho hay: Tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân liên tục kiến nghị về tình trạng nước máy không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, ngành chức năng và đơn vị chủ quản vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để, khiến người dân phải tiếp tục sử dụng nguồn nước kém chất lượng và rất bức xúc.

Người dân phường An Nhơn Đông sử dụng bộ lọc lắp từ đầu hệ thống đường ống dẫn nước trong nhà, sau đó mới lấy nước máy để tắm giặt, rửa chén. Ảnh: V.L

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Công Thương-Giám đốc Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông-cho biết: Đơn vị luôn nỗ lực đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, do công nghệ xử lý lạc hậu, thiết bị cũ kỹ và hệ thống đường ống quá tải nên tình trạng nước đục, đổi màu vẫn xảy ra. Đặc biệt, vào đầu và giữa tháng 11-2025, bão lũ ảnh hưởng mạnh khiến nước máy bị đục kéo dài là tình huống “bất khả kháng”.

Cũng theo ông Thương, Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông được đầu tư xây dựng năm 2004, vận hành từ năm 2006, công suất thiết kế 1.330 m³/ngày đêm, cung cấp cho khoảng 4.000 hộ thuộc các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh (nay là phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc). Hiện nhà máy phục vụ gần 6.000 hộ, dẫn đến quá tải, phải mua thêm nước từ Nhà máy cấp nước sinh hoạt Cát Nhơn (xã Xuân An) để đáp ứng nhu cầu.

Công nghệ xử lý, khu lắng lọc và hệ thống đường ống đã xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng nên chất lượng nước của Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông không đảm bảo.

Từ năm 2023, các ngành chức năng đã có kế hoạch nâng cấp nhà máy nhưng vì nhiều lý do nên đến nay vẫn chưa triển khai. Đây là nguyên nhân chính khiến tình trạng nước đục, có màu nâu vàng vẫn tái diễn dù đơn vị đã cố gắng khắc phục.

“Chúng tôi mong cấp thẩm quyền sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp nhà máy, nhất là công nghệ xử lý và khu lắng lọc, nhằm đảm bảo công suất cũng như chất lượng nước phục vụ người dân”-ông Thương đề nghị.

Theo ông Đinh Thanh Trình-Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, nguồn nước sinh hoạt tại Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông bị đục, đổi màu ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi, sức khỏe người sử dụng nước. Đề nghị các sở, ngành chức năng và đơn vị quản lý, vận hành cần sớm tính toán bố trí kinh phí nâng công suất và sửa chữa lại khu lắng lọc, hệ thống đường ống để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.