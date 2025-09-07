Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cửa xả nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý, dòng nước thải có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy thẳng ra biển.

Xung quanh khu vực này có rất nhiều túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, rác sinh hoạt vương vãi khắp nơi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng nước biển Nhơn Lý.

img-5265.jpg
Nước thải sinh hoạt của người dân chưa được xử lý chảy thẳng ra biển Nhơn Lý. Ảnh: Q.T

Theo người dân, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng sau mỗi trận mưa lớn, khi nước thải sinh hoạt, bùn thải và rác thải bị cuốn trôi qua hệ thống cống đổ ra biển, không qua xử lý. Dù đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường biển, làm suy giảm chất lượng môi trường sống; không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn trực tiếp đe dọa ngành du lịch-nguồn sinh kế chính của người dân nơi đây.

Chị M.T. (du khách từ Thanh Hóa) chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi được biết khu vực này biển rất đẹp và êm với điểm nhấn là con đường bích họa dọc bờ biển. Tuy nhiên, khi đến đây, tôi và gia đình khá thất vọng khi môi trường biển không được xanh, sạch. Nhiều khu vực có mùi hôi thối, rác thải, ngư cụ, vật liệu xây dựng khắp nơi, gây ô nhiễm và mất mỹ quan”.

Điều đáng nói, dù được đầu tư, tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý hiện đang trở thành điểm “trung chuyển” nước thải của người dân ra biển. Nhà máy “đắp chiếu”, nước thải sinh hoạt của người dân thải ra về nhà máy lại trào ngược lại nhà dân, nhất là khi trời mưa.

z6985272947938-70c27d1fa712568fdf1e8d7c5bb485a7.jpg
Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý dù đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng chưa phát huy hiệu quả. Ảnh: Q.T

Toàn bộ lượng nước ứ đọng chưa qua xử lý và rác thải tích tụ lâu ngày phun lên tại các hố ga trong khu dân cư, gây ra mùi hôi thối khiến người dân và du khách không hài lòng.

Anh N.V.B. (người dân thôn Lý Hưng) bức xúc: “Cứ ngỡ sau khi được nhà nước đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thì tình trạng ô nhiễm môi trường biển sẽ được khắc phục, song vẫn đâu lại vào đấy. Người dân mong các cấp, ngành sớm có giải pháp trả lại cho biển Nhơn Lý môi trường trong lành, sạch đẹp để thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

z6985272990608-a50bea2fe37075e0f31fe54c7758fdf3.jpg
Nhà máy xử lý nước thải hiện đang đóng cửa. Ảnh: Q.T

Theo ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, Nhà máy xử lý nước thải xã Nhơn Lý thuộc Dự án mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương (xã Nhơn Lý cũ) đã được đầu tư xây dựng từ năm 2022. Công trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 17,4 tỷ đồng, công suất thiết kế xử lý nước thải 100 m3/ngày đêm.

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm xử lý nước thải sinh hoạt của người dân. Công trình bao gồm hệ thống cống thu gom, trạm bơm và khu xử lý công nghệ sinh học, được kỳ vọng góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.

img-5267.jpg
Rác thải, bao ni lông vương vãi khắp nơi, gây mất mỹ quan. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND phường thông tin: Dự án đã được chủ đầu tư nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chưa bàn giao được cho đơn vị quản lý vận hành nên nhà thầu thi công vẫn đang trực tiếp vận hành Nhà máy. Sau khi sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 9-8-2025, dự án được chuyển giao cho UBND phường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý. Clip: Quang Tấn

Qua rà soát ban đầu, do dự toán gói thầu trước đây không bố trí kinh phí cho giai đoạn vận hành chờ bàn giao nên nhà thầu chỉ duy trì hoạt động ở mức tối thiểu nhằm nuôi vi sinh.

Hiện nay, UBND phường đang tổ chức rà soát quy trình vận hành, lập dự toán và thuê đơn vị vận hành tạm thời trong thời gian chờ bàn giao chính thức nhằm bảo đảm việc xử lý nước thải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Khu vực biển thuộc các thôn Lý Hưng và Lý Lương vốn là điểm du lịch nổi tiếng với các làng chài yên bình ven biển còn hoang sơ. Nơi đây ngày càng được nhiều người biết đến với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Safari Zoo, sân Golf FLC Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co... Do đó, để không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cũng như đời sống người dân, cơ quan chức năng cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

null