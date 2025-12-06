Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Tuyến đường từ ngã tư Tôn Thất Tùng-Cách Mạng Tháng Tám đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai do Công ty cổ phần Tập đoàn Bossco làm chủ đầu tư. Công ty được UBND tỉnh chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị Cầu sắt từ Công ty cổ phần phát triển nhà VK.Land. Dự án này có tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, gồm hạng mục khu đô thị Cầu Sắt có diện tích 120 ha với các công trình dịch vụ công cộng về văn hóa, y tế, giáo dục quy mô lớn và những dãy nhà biệt thự, nhà vườn cao cấp cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Trong đó, việc thi công xây dựng đường Cách Mạng Tháng Tám kéo dài (bao gồm đoạn đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) thuộc gói thầu số 2 nằm trong khuôn khổ dự án. Công ty cổ phần phát triển nhà VK.Land là nhà thầu thi công và Công ty cổ phần Teccom là đơn vị tư vấn giám sát thi công. Công trình có chiều dài tuyến là 739m, bề rộng mặt đường 30m gồm 2 làn xe, con lươn ngăn 2 làn. Theo kế hoạch, đoạn đường này sẽ thi công trong 3 tháng kể từ ngày 5-8-2025.

Thông tin về việc thi công tuyến đường trên khiến người dân hết sức phấn khởi vì viễn cảnh đường được nâng cấp tạo thuận lợi lưu thông qua lại cho người dân, nhất là bệnh nhân di chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh.

Việc đơn vị thi công chỉ làm rào chắn ngăn đường, dọn dẹp mặt bằng và triển khai sơ sài trong vài ngày rồi dừng khiến người dân bức xúc. Ảnh: Như Nguyện

Theo cam kết, đơn vị thi công sẽ hoàn thành đoạn đường này vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn ngổn ngang, thậm chí nhiều vị trí mặt đường còn bị xói lở, xuống cấp nghiêm trọng hơn so với lúc chưa thi công. Ngoài ra, việc dựng rào chắn để thi công khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo người dân sinh sống dọc hai bên đoạn đường này phản ánh, trong hơn 3 tháng qua, đơn vị thi công chỉ triển khai việc rào chắn ngăn đường, dọn dẹp mặt bằng và thi công sơ sài được 1 đoạn dài hơn 50m trong vài ngày đầu rồi dừng cho đến nay.

Anh Nguyễn Đức Tài (nhà số 595 Cách Mạng Tháng Tám) cho biết: Việc nhà đầu tư cam kết “kiểu dây thun” khiến người dân thất vọng. Nếu họ không làm được thì đề nghị hoàn lại nguyên trạng con đường vì việc chây ì kéo dài như thế này làm người dân đi lại quá khốn khổ.

Chị Trần Thủy Linh Quyên-Điều dưỡng viên Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) chia sẻ: Khi nghe thông tin đường được thi công nâng cấp thì mọi người rất phấn khởi. Tuy nhiên, việc chậm trễ thi công cùng với rào chắn ngăn xe qua lại gây bất tiện cho người đi đường. Người dân buộc phải đi đường vòng để đến bệnh viện. Cùng với đó, việc đột ngột tăng mật độ lưu thông tại các con đường vòng trên cũng khiến đường xuống cấp từng ngày.

“Chúng tôi mong chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thi công để con đường sớm hoàn thành giúp người dân thuận tiện lưu thông và bệnh nhân an toàn khi di chuyển đến bệnh viện”-chị Quyên bày tỏ.

Đã quá thời hạn cam kết hoàn thành đoạn đường gần 1 tháng nhưng đơn vị thi công gần như chưa thấy động tĩnh gì. Ảnh: Như Nguyện

Ông Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai-thông tin: Trước đó, tiến độ thi công đoạn đường rất chậm, cùng với đó việc rào chắn gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và lưu thông ra vào Bệnh viện Nhi tỉnh. Sau 3 tháng, con đường vẫn chưa hoàn thành như cam kết và hiện vẫn chưa thấy đơn vị triển khai tiếp.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Đoàn Ngọc Lâm-Chỉ huy trưởng thi công đoạn đường-cho hay: Những tháng qua, mưa kéo dài liên tục và bão lũ… gây khó khăn cho việc thi công. Hiện chúng tôi đang đôn đốc và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, khi được hỏi khi nào con đường sẽ hoàn thành, ông Lâm lại chưa có câu trả lời thỏa đáng. “Chúng tôi không thể hứa chắc chắn thời gian nào nhưng sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Rất mong người dân chia sẻ, thông cảm” ông Lâm nói.