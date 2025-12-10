Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

THIÊN DI
(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Các cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả gồm rùa núi viền, trăn đất, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, rùa núi vàng (thuộc nhóm IIB) và chim vạc hoa, tê tê Java (thuộc nhóm IB). Đây là những động vật được người dân và tổ chức trên địa bàn tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng trong thời gian qua.

a53e9589a9e626b87ff7.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh tổ chức thả động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: T.D

Theo lực lượng chuyên môn, các cá thể đều có sức khỏe ổn định, đáp ứng điều kiện để trở về môi trường rừng tự nhiên. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có hệ sinh thái phong phú, được bảo vệ tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài hoang dã sinh trưởng. Việc tái thả các cá thể quý hiếm này góp phần bảo tồn nguồn gene và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

