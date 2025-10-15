Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Thả 4 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau một thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thả 4 cá thể động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sinh sống.

Theo đó, chiều 13-10, tại khoảnh 6, tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với lãnh đạo UBND xã Ayun, Công an xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang tổ chức thả 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm gồm: rùa đất lớn, rùa núi viền, trăn dài (nhóm IIB) và cá thể tê tê Java (nhóm IB).

cac-luc-luong-chuc-nang-cung-tham-gia-tha-4-ca-the-dong-vat-hoang-da-nguy-cap-quy-hiem-ve-moi-truong-tu-nhien.jpg
Các lực lượng chức năng cùng thả 4 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: ĐVCC

Số cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm này được người dân tại các xã Biển Hồ, Ia Pa, Đức Cơ tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Sau thời gian được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, chúng đã khỏe mạnh, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên sinh sống.

Được biết, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh khi phát hiện động vật nguy cấp, quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng chăm sóc thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thả cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

(GLO)- Ngày 12-9, tại khoảnh 6 tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa thả 3 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null