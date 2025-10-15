Gia Lai: Thả 4 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

(GLO)- Sau một thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thả 4 cá thể động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sinh sống.

Theo đó, chiều 13-10, tại khoảnh 6, tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với lãnh đạo UBND xã Ayun, Công an xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang tổ chức thả 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm gồm: rùa đất lớn, rùa núi viền, trăn dài (nhóm IIB) và cá thể tê tê Java (nhóm IB).

Các lực lượng chức năng cùng thả 4 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: ĐVCC

Số cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm này được người dân tại các xã Biển Hồ, Ia Pa, Đức Cơ tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Sau thời gian được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, chúng đã khỏe mạnh, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên sinh sống.

Được biết, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh khi phát hiện động vật nguy cấp, quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng chăm sóc thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.