Thả động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

(GLO)- Ngày 12-9, tại khoảnh 6 tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa thả 3 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng thả 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, đại diện các cơ quan chức năng và người dân đã thả 2 cá thể tê tê Java và 1 cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên. Đây là 2 loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB.

Trước đó, ngày 11-9, ông Sinh (làng Do Guăh, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện một con tê tê đi lạc vào nhà. Sau khi bắt được con tê tê, ông Sinh đã viết đơn tự nguyện giao nộp cho cơ quan chuyên môn.

Đại diện các cơ quan chức năng thả 2 cá thể tê tê Java. Ảnh: N.D

Cá thể tê tê còn lại và rắn hổ mang chúa được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Sau thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, 2 cá thể phát triển bình thường, sức khỏe ổn định đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.