Gia Lai: Thả 3 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên

(GLO)- Sáng 21-8, tại khoảnh 6, tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ayun và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang thả 3 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng thả 3 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên sinh sống. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 16-7, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm do anh Nguyễn Thái Hồng Phong (phường Diên Hồng) và Nguyễn Xuân Cường (xã Đak Đoa) tự nguyện giao nộp và 1 cá thể rùa đầu to thuộc nhóm IB nằm trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt do chị Nguyễn Hoàng Bảo Châu (xã Mang Yang) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sau thời gian được cán bộ kỹ thuật Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, đến nay, 3 cá thể rùa đều đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, Trung tâm đã quyết định thả chúng về môi trường tự nhiên để sinh sống.