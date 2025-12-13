Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê của hàng xóm

(GLO) - Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Thu Thủy (SN 1979, trú làng H’rak, xã Mang Yang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn xã Mang Yang đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp cà phê vào ban đêm. Đối tượng cắt cả cành cà phê để lấy quả khiến chủ vườn rất bức xúc.

Đối tượng Phạm Thị Thu Thủy. Ảnh: T.T

Nhận được tin báo, Công an xã Mang Yang liên tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, mật phục nhiều đêm tại khu vực rẫy của các hộ dân bị trộm cắp.

Đến khoảng 5 giờ ngày 11-12, Công an xã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thu Thủy đang thực hiện hành vi trộm cắp tại rẫy của ông Vũ Văn Kiêu (SN 1969, trú làng H’rak, xã Mang Yang).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 18 cây cà phê bị cắt cành (mỗi cây mất 10-50 cành). Tại khu vực rẫy nhà Thủy (cạnh rẫy nhà ông Kiêu) có 362,5 kg cà phê tươi (trị giá khoảng 8 triệu đồng).

Vườn cà phê bị đối tượng Thủy cắt trộm. Ảnh: T.T

Tại cơ quan Công an, Thủy khai nhận: Từ 1 giờ sáng đến khi bị bắt, Thủy vào rẫy nhà ông Kiêu cắt trộm cành rồi vác về rẫy nhà mình để tuốt lấy quả.