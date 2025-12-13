Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê của hàng xóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Thu Thủy (SN 1979, trú làng H’rak, xã Mang Yang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn xã Mang Yang đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp cà phê vào ban đêm. Đối tượng cắt cả cành cà phê để lấy quả khiến chủ vườn rất bức xúc.

doi-tuong-thuy.jpg
Đối tượng Phạm Thị Thu Thủy. Ảnh: T.T

Nhận được tin báo, Công an xã Mang Yang liên tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, mật phục nhiều đêm tại khu vực rẫy của các hộ dân bị trộm cắp.

Đến khoảng 5 giờ ngày 11-12, Công an xã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thu Thủy đang thực hiện hành vi trộm cắp tại rẫy của ông Vũ Văn Kiêu (SN 1969, trú làng H’rak, xã Mang Yang).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 18 cây cà phê bị cắt cành (mỗi cây mất 10-50 cành). Tại khu vực rẫy nhà Thủy (cạnh rẫy nhà ông Kiêu) có 362,5 kg cà phê tươi (trị giá khoảng 8 triệu đồng).

vuon-ca-phe-bi-thuy-cat-trom.jpg
Vườn cà phê bị đối tượng Thủy cắt trộm. Ảnh: T.T

Tại cơ quan Công an, Thủy khai nhận: Từ 1 giờ sáng đến khi bị bắt, Thủy vào rẫy nhà ông Kiêu cắt trộm cành rồi vác về rẫy nhà mình để tuốt lấy quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

null