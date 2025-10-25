Ia Hrung chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê

(GLO)- Xã Ia Hrung là địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Gia Lai. Bước vào vụ thu hoạch cà phê, lực lượng Công an cùng các đơn vị, doanh nghiệp và người dân triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng ngừa trộm cắp loại nông sản có giá trị này.

Sau khi sáp nhập 4 xã gồm Ia Hrung, Ia Sao, Ia Yok và Ia Dêr, xã Ia Hrung mới hiện có gần 7.500 ha cà phê. Đây là một trong những xã có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai.

Trong đó, hơn 2.800 ha của các doanh nghiệp như: Công ty Cà phê Ia Sao 1, Công ty Cà phê Ia Sao 2, Công ty cà phê 706, Công ty cà phê Ia Grai, Công ty 15... Hơn 4.600 ha còn lại của các hộ gia đình.

Lực lượng Công an đến tận vườn để tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác trong mùa thu hái cà phê. Ảnh: Văn Tiến

Tình trạng mất trộm cà phê luôn là nỗi lo với đối nông dân mỗi khi vào mùa vụ thu hái. Năm nay, nỗi lo ấy càng trở nên lớn hơn khi giá cà phê đang ở mức cao. Ghi nhận ở thời điểm cuối tháng 10-2025, giá cà phê tươi tại khu vực xã Ia Hrung được các cơ sở thu mua dao động khoảng 25.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thức (thôn Tân Lập) bày tỏ: “Cà phê được giá, nông dân ai cũng mừng vì có nguồn thu nhập ổn định sau 1 năm vất vả chăm sóc. Nhưng giá cao thế này mà lơ là cảnh giác thì kẻ xấu ra tay trộm cắp. Chúng tôi phải thức đêm canh giữ, lắp thêm camera ở các tuyến đường, khu giáp ranh để tiện theo dõi”.

Trước tình hình đó, bắt đầu từ giữa tháng 10-2025, Công an xã Ia Hrung đã triển khai nhiều hoạt động liên quan như: tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau vụ mùa thu hái cà phê năm 2025; phối hợp với các công ty, đội sản xuất tuyên truyền, nhắc nhở bà con chủ động bảo vệ vườn cà phê của mình, nâng cao cảnh giác phòng ngừa trộm cắp nông sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Phó Trưởng Công an xã Ia Hrung, dịp cuối năm là thời điểm người lao động tự do tìm đến để thu hái cà phê thuê. Lợi dụng điều này, các đối tượng hình sự, ma túy, trốn truy nã tại các địa phương khác trà trộn, giả làm người thu hoạch cà phê thuê để thực hiện hành vi phạm tội.

Thời điểm vào vụ thu hoạch tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn như trộm cắp cà phê, tranh chấp ranh giới, lao động thời vụ không kiểm soát hay các hành vi vi phạm trật tự xã hội…

Công an xã Ia Hrung triển khai tuần tra khép kín địa bàn tại các khu vực có vườn cà phê. Ảnh: Văn Tiến

Để phòng ngừa tình trạng trộm cắp cà phê, Công an xã Ia Hrung đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự sát với tình hình thực tế của từng thôn, làng, khu vực sản xuất.

Cụ thể, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm và tại các điểm nóng, vùng giáp ranh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các đội sản xuất của công ty cà phê tổ chức tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn tài sản; tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra lưu trú, tạm trú của lao động thời vụ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

“Công an xã chủ động nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp, phá hoại tài sản, tụ tập đánh bạc, gây rối, cản trở hoạt động sản xuất; gọi hỏi răn đe, giáo dục các đối tượng có biểu hiện trộm cắp.

Đồng thời, đề nghị các công ty phối hợp trong công tác bảo vệ nội bộ, kiểm soát khu vực sản xuất, kho bãi, trạm thu mua; quản lý chặt chẽ lao động thời vụ, thực hiện đăng ký cư trú và không tiếp tay cho các hành vi tiêu thụ cà phê không rõ nguồn gốc”-Trung tá Hưng nhấn mạnh.

Công an xã Ia Hrung tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự với các công ty cà phê trên địa bàn. Ảnh: Văn Tiến

Trong khi đó, ông Trần Minh Tuân-Giám đốc Công ty cà phê 706-cho biết, Công ty đã ký cam kết với Công an xã và chính quyền địa phương về bảo đảm tài sản, vật tư, nông sản.

“Chúng tôi đã quán triệt cán bộ, công nhân và người lao động nghiêm túc chấp hành pháp luật, không tham gia các hành vi vi phạm như: mua bán cà phê không rõ nguồn gốc, tiếp tay tiêu thụ hàng trộm cắp… Cùng với đó, tăng cường các biện pháp quản lý, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát tại các kho, điểm tập kết cà phê; chủ động thông tin, phối hợp kịp thời với lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm”-ông Tuân thông tin.