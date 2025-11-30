Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Năm nay, người trồng mai ở Gia Lai nói chung, phường An Nhơn Bắc nói riêng chịu thiệt hại nặng nề khi bão quét qua làm trụi cành và hoa bung nở sớm hàng loạt.

Nhiều chậu mai bung nở dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Ảnh: Dũng Nhân

Theo lý giải của các chủ vườn, sở dĩ mai nở sớm là do thời tiết thất thường sau bão và những đợt nắng nóng xen kẽ với mưa lạnh, làm mai “hiểu nhầm” tín hiệu của mùa xuân.

Chưa kể, sau bão lại đến lũ lụt, cây xuống sức, bệnh xuất hiện nhiều hơn khiến vườn mai gần như mất trắng, không còn khả năng hồi phục để bán trong dịp Tết.

Hết bão rồi đến lũ khiến những cây mai không còn sức chống chịu. Ảnh: Dũng Nhân

Những ngày này, nhiều chủ vườn đang tất bật cắt bỏ những bông hoa đã nở để cứu phần nụ còn non. Tuy nhiên, hầu hết những cây mai cội có giá trị cao đều đã bung hoa. Với người trồng mai, việc hoa nở sớm gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Ông Lê Văn Sang (khu phố Trung Lý, phường An Nhơn Bắc) cho biết: Vườn mai của gia đình gần như mất trắng do cây “nổi sốt”, hư hại hàng loạt, không còn khả năng cung ứng thị trường dịp cuối năm.

Người dân nỗ lực chăm sóc mai sau lũ. Ảnh: Dũng Nhân

"Thiệt hại không thể tính hết, bởi dù còn cây sống nhưng người trồng mai chỉ trông vào một vụ duy nhất để trả nợ, chi phí phân, thuốc và tái đầu tư. Giờ đây, mai đồng loạt "xuống sức", chúng tôi không biết đường nào mà tính, thậm chí không thể thanh toán các khoản vay"-ông Sang rầu rĩ nói.

Một số khách hàng đặt mua trước nhưng do cây bệnh, chất lượng không đảm bảo nên ông Sang phải hoàn trả tiền cọc. Đây là năm thứ ba liên tiếp mai thất thu. Vì vậy, ông Sang mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ cho người dân vì “tới cuối năm không có thu nhập”, nếu còn không có vốn tái đầu tư thì coi như “mất sạch”.

Những vườn mai ở phường An Nhơn Bắc đến nay vẫn còn ngập trong nước. Ảnh: Dũng Nhân

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân (cùng phường) cũng cho hay: "Gia đình tôi trồng hơn 20 sào mai lớn, là nguồn thu chính mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, vườn mai gần như không còn khả năng thu hoạch vì cây bị bệnh, chết hàng loạt; mức độ hư hại khá lớn. Khó khăn lớn nhất là bà con không còn vốn tái đầu tư, phải chờ các chính sách hỗ trợ mới có thể gượng dậy".

Đa số hộ trồng mai ở phường An Nhơn Bắc đang đứng trước nguy cơ "trắng tay" dịp cuối năm. Ảnh: Dũng Nhân

Theo thống kê, phường An Nhơn Bắc có khoảng 726.450 cây mai bị ngập lụt. Nhiều hộ trồng mai gần như kiệt quệ, không còn vốn chăm sóc hay tái sản xuất. Cánh đồng trồng mai của người dân An Nhơn Bắc xơ xác sau bão lũ. Ảnh: Dũng Nhân

Người trồng mai Gia Lai đang đối diện một mùa Tết "mất trắng". Trong lúc chờ thời tiết ổn định và đầu tư vụ mới, mong mỏi lớn nhất của họ là sớm được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và giải pháp phòng bệnh để không tiếp tục rơi vào vòng xoáy thiệt hại kéo dài nhiều năm liền.