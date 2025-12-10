Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê giảm sâu đến 2.100 đồng/kg, hồ tiêu tăng giảm trái chiều

(theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 10-12, giá cà phê trong nước giảm 2.000-2.100 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tăng giảm trái chiều ở mức 500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 2.100 đồng/kg, giao dịch ở mức 100.600 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk xuống mức 101.100 đồng/kg.

Giá cà phê giảm sâu nhất là tại tỉnh Lâm Đồng với mức 2.000 đồng/kg, còn 100.500 đồng/kg.

ngay-10-12-gia-ca-phe-trong-nuoc-giam-2000-2100-dongkg.jpg
Ngày 10-12, giá cà phê trong nước giảm 2.000-2.100 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá hồ tiêu trong nước biến động trái chiều so với hôm qua. Hiện giá hạt tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 147.500-149.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, hồ tiêu hiện có giá 147.500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Song, tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thương lái thu mua ở mức 149.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg.

Riêng TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hồ tiêu không biến động, ở mức 148.000 đồng/kg; Lâm Đồng giao dịch với giá 149.500 đồng/kg.

Trên thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt tăng nhẹ; trong khi giá hồ tiêu không biến động, ổn định giá tại tất cả thị trường.

