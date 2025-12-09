Ngày 9-12, cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ sau phiên đi ngang

(GLO)- Hôm nay (9-12), sau phiên đi ngang hôm qua, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200 đồng/kg, hồ tiêu nhích thêm 500 đồng/kg ở một số địa phương.

Sau khi tăng, hiện giá cà phê trong nước dao động 102.500-103.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đạt mức 103.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng là 102.500 đồng/kg, còn ở Gia Lai đạt mức 102.700 đồng/kg.

Ngày 9-12, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200 đồng/kg sau phiên đi ngang hôm qua. Ảnh: M.T

Trong khi đó, giá hồ tiêu nội địa lên mức 148.000-149.500 đồng/kg, sau khi tăng thêm 500 đồng/kg tại một số địa phương như Gia Lai, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, sau khi tăng, giá hồ tiêu ở Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh hôm nay cùng đạt mức 148.000 đồng/kg; Lâm Đồng lên giá 149.500 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk và Đồng Nai, giá cà phê duy trì ổn định, giao dịch lần lượt với giá 149.000 đồng/kg và 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu không biến động, còn giá cà phê giảm nhẹ qua các kỳ giao hàng.

Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 giảm nhẹ 18 USD/tấn, đạt mức 4277 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 34 USD/tấn, xuống mức 3974 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 giảm 3,25 cent/lb, đạt mức 403,0 cent/lb; tháng 9-2026 tăng nhẹ 0,7 cent/lb, đạt mức 333,6 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 460,0 cent/lb, giảm mạnh 8,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 tăng nhẹ 0,3 cent/lb, đạt mức 405,5 cent/lb.