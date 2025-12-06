Thị trường cà phê phục hồi nhẹ, hồ tiêu đảo chiều giảm mạnh

(GLO)- Ngày 6-12, thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ của giá cà phê ở mức 400-500 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu đảo chiều giảm mạnh 500-1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại các vùng trọng điểm, giá cà phê dao động trong khoảng 103.300-104.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê tăng 400 đồng/kg, lên mức 103.600 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê tăng 500 đồng/kg, hiện có giá 103.300 đồng/kg.

Ngày 6-12, thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ của giá cà phê ở mức 400-500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cùng mức tăng với Gia Lai, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hiện đạt 104.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Đối với hồ tiêu, sau khi giảm 500-1.500 đồng/kg, giá hạt tiêu nội địa giao dịch ở mức 147.000-148.500 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai, giá hạt tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống còn 147.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu có giá 148.500 đồng/kg, giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hồ tiêu giảm mạnh nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Còn tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu giảm 500 đồng/kg, về giá 147.500 đồng/kg.