Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Cà phê tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg, hồ tiêu đảo chiều tăng giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 5-12, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu đảo chiều tăng 500-1.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giảm 1.900 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 103.600 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê giảm sâu nhất trên cả nước hôm nay.

ngay-13-9-ca-phe-tai-gia-lai-tang-len-muc-118000-dongkg.jpg
Giá cà phê tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Tương tự, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện có giá 103.200 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Cùng mức giảm, cà phê tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 102.800 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Giá tiêu trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 147.500-150.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 150.000 đồng/kg, cùng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Gia Lai, hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên mức 147.500 đồng/kg. Riêng tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu đi ngang, hiện đang được thương lái thu mua 148.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giá cà phê trong nước ngày 4-12 dao động từ 104.500-105.500 đồng/kg.

Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm trong ngày 4-12

(GLO)- Ngày 4-12, thị trường nông sản trong nước tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm của giá cà phê và hồ tiêu. Nếu cà phê giảm sâu 1.500 - 2.000 đồng/kg, thì hồ tiêu cũng giảm mạnh cục bộ một vài nơi với mức 1.000 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

null