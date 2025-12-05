Cà phê tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg, hồ tiêu đảo chiều tăng giá

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giảm 1.900 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 103.600 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê giảm sâu nhất trên cả nước hôm nay.
Tương tự, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện có giá 103.200 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Cùng mức giảm, cà phê tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 102.800 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.
Giá tiêu trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 147.500-150.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 150.000 đồng/kg, cùng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tại Gia Lai, hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên mức 147.500 đồng/kg. Riêng tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu đi ngang, hiện đang được thương lái thu mua 148.000 đồng/kg.