Cà phê tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg, hồ tiêu đảo chiều tăng giá

(GLO)- Ngày 5-12, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu đảo chiều tăng 500-1.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giảm 1.900 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 103.600 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê giảm sâu nhất trên cả nước hôm nay.

Giá cà phê tiếp tục giảm sâu 1.700-1.900 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Tương tự, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện có giá 103.200 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Cùng mức giảm, cà phê tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 102.800 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Giá tiêu trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 147.500-150.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 150.000 đồng/kg, cùng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Gia Lai, hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên mức 147.500 đồng/kg. Riêng tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu đi ngang, hiện đang được thương lái thu mua 148.000 đồng/kg.