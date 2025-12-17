Ngày 17-12, giá cà phê tiếp tục giảm 2.200 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước ngày 17-12 tiếp tục giảm sâu 1.600-2.200 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm về mốc 94.500-95.200 đồng/kg.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hôm nay giảm 1.600 đồng/kg, giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm 2.000 đồng/kg, về giá 95.300 đồng/kg.

Ngày 17-12, giá cà phê tiếp tục giảm sâu đến 2.200 đồng/kg. Ảnh: Internet

Mức giá giảm sâu nhất được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với 2.200 đồng/kg, xuống còn 94.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Tương tự, trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt giảm trong hôm nay. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 giảm 61 USD/tấn, đạt mức 3981 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 49 USD/tấn, xuống mức 3723 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 giảm 5,15 cent/lb, đạt mức 382,55 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 4,65 cent/lb, đạt mức 319,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Trong đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 435,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,3 cent/lb; tháng 5-2026 cũng giảm nhẹ 3,3 cent/lb, đạt mức 391,45 cent/lb.