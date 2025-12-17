Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 17-12, giá cà phê tiếp tục giảm 2.200 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước ngày 17-12 tiếp tục giảm sâu 1.600-2.200 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm về mốc 94.500-95.200 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hôm nay giảm 1.600 đồng/kg, giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm 2.000 đồng/kg, về giá 95.300 đồng/kg.

11.jpg
Ngày 17-12, giá cà phê tiếp tục giảm sâu đến 2.200 đồng/kg. Ảnh: Internet

Mức giá giảm sâu nhất được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với 2.200 đồng/kg, xuống còn 94.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Tương tự, trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt giảm trong hôm nay. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 giảm 61 USD/tấn, đạt mức 3981 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 49 USD/tấn, xuống mức 3723 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 giảm 5,15 cent/lb, đạt mức 382,55 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 4,65 cent/lb, đạt mức 319,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Trong đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 435,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,3 cent/lb; tháng 5-2026 cũng giảm nhẹ 3,3 cent/lb, đạt mức 391,45 cent/lb.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

null