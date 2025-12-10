Gia Lai còn 2 địa phương có ổ dịch tả heo Châu Phi chưa qua 21 ngày

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp khi đã xuất hiện tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 1,25 triệu con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy. Hiện còn 28 tỉnh, thành có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ cuối tháng 6-2025 đến nay, dịch tả heo Châu Phi ghi nhận tại 63 hộ chăn nuôi thuộc 48 thôn, làng của 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với tổng số 1.601 con heo mắc bệnh đã tiêu hủy (99.675 kg). Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn 2 ổ dịch/2 hộ chăn nuôi tại xã Kbang và xã Pờ Tó chưa qua 21 ngày.

Tuy vậy, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, Gia Lai vẫn được đánh giá là một trong những địa phương kiểm soát dịch hiệu quả nhất khu vực khi số lượng heo tiêu hủy thấp hơn rõ rệt so với các nơi khác, như: Đắk Lắk (20.857 con), Quảng Ngãi (91.651 con) hay TP Đà Nẵng (51.250 con).

Lực lượng thú y phun tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng trại chăn nuôi heo. Ảnh: Đình Thung

Nhờ công tác phòng, chống dịch triển khai kịp thời và quyết liệt, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi heo của tỉnh năm 2025 vẫn đạt trên 22%, nâng tổng đàn từ 1,4 triệu con năm 2024 lên ước khoảng 1,7 triệu con cuối năm nay.

Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với chính quyền các xã, phường. Các ổ dịch được khoanh vùng, xử lý ngay khi phát hiện theo phương châm “dịch xảy ra ở đâu, xử lý tại đó”, kết hợp tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Công tác tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học được đẩy mạnh; các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào tỉnh được kích hoạt để ngăn mầm bệnh từ bên ngoài; cán bộ thú y bám sát địa bàn để xử lý nhanh các ổ dịch mới phát sinh.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; không chủ quan trước tình hình dịch. Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng quy trình an toàn sinh học; hỗ trợ các địa phương có dịch và vùng bị ảnh hưởng mưa lũ tiêu độc, khử trùng để sớm tái đàn. Đợt tổng vệ sinh, tiêu độc toàn tỉnh đang triển khai, với 15.840 lít hóa chất đã được cấp cho 135 xã, phường.

"Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục xây dựng vùng và cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, siết chặt quản lý kháng sinh và nâng cao nhận thức của người sản xuất nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển chăn nuôi bền vững"-ông Thương nhấn mạnh.