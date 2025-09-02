Danh mục
Gia Lai: Tiếp tục siết chặt phòng chống dịch tả heo châu Phi, ngăn ngừa tái phát

TRỌNG LỢI
(GLO)- Dù dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm, ngành chức năng vẫn duy trì trạng thái "cảnh giác cao độ" nhằm khoanh vùng, kiểm soát và ngăn ngừa dịch tái bùng phát, hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 2-9, toàn tỉnh đã có 14/21 xã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi mới, gồm: An Nhơn Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ân Hảo, Cửu An, Ia Nan, Mang Yang, Ia Tul, Ia Krái, Chư Sê, Ia Krêl, Ia Phí, Lơ Pang và Al Bá.

"Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Tốc độ lây lan, tỷ lệ heo mắc bệnh và số lượng heo chết đều có chiều hướng giảm", ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết.

Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8-2025, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 1.020 con heo bị mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy, trong đó có 935 con heo thịt và heo sữa, 85 con heo nái và đực giống. Tổng khối lượng heo tiêu hủy là hơn 61.670 kg.

e1fd8b05ce12454c1c03.jpg
Người chăn nuôi heo ở xã Hoài Ân xịt rửa, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Ảnh: A.N

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Huỳnh Ngọc Diệp, cho biết thêm: Ngành đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 17-8-2025 của UBND tỉnh. Theo đó, tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời đến hết ngày 30-9, gồm các chốt: Bình Đê (QL 1A, phường Hoài Nhơn Bắc), Song An (QL 19, xã Cửu An), Ia Khươl (QL 14, xã Ia Khươl) và chốt Ia Le (QL14, xã Ia Le). Tính đến nay, các chốt đã kiểm tra hơn 2.500 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh và thực hiện phun thuốc tiêu độc, sát trùng tất cả các phương tiện.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đánh giá dịch tả heo châu Phi đang kiểm soát chặt chẽ, song nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn còn do mô hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hộ nuôi còn làm chuồng trại đơn sơ, không kiên cố, gần khu dân cư và đường giao thông; điều kiện vệ sinh thú y chưa đảm bảo, chưa chú trọng khử trùng, tiêu độc, tiêm phòng hoặc chưa áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị UBND các xã, phường chủ động nắm tình hình chăn nuôi, tổ chức kiểm tra, phát hiện sớm heo nghi nhiễm bệnh để lấy mẫu xét nghiệm, xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức khai báo dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống khi có ổ dịch xảy ra. Ngoài ra, các địa phương cũng cần kiểm soát chặt hoạt động sản xuất, mua bán, giết mổ, sơ chế sản phẩm động vật trên địa bàn.

7681acbcd1ab5af503ba.jpg
Ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi ở các xã phía Tây tỉnh tiếp tục tăng tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục tăng cường công việc bảo vệ, phòng ngừa dịch tả heo châu Phi. Ảnh: A.N

Đồng thời, khuyến cáo người dân không tái đàn ồ ạt trong thời điểm này. Việc tái đàn chỉ nên thực hiện tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, có khu cách ly riêng, chuồng trại đạt chuẩn và hệ thống xử lý chất thải đầy đủ.

"Con giống đưa vào nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ. Các hộ chăn nuôi cần tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là công việc tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh", ông Huỳnh Ngọc Diệp nhấn mạnh.

