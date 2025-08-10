Danh mục
Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 19 xã

Từ cuối tháng 6-2025 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 37 hộ chăn nuôi thuộc 30 thôn của 19 xã với tổng số 858 con heo nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy, gồm 796 con heo thịt-heo sữa, 62 con heo nái-đực giống, với tổng khối lượng hơn 52,4 tấn.

anh-huynh-van-thanh-can-bo-tram-thu-y-khu-vuc-3-dang-phun-thuoc-khu-trung-phong-dich-ta-heo-chau-phi-tai-phuong-an-nhon-dong-1.jpg
Anh Huỳnh Văn Thạnh-Cán bộ thú y Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3 đang phun thuốc khử trùng phòng dịch tả heo châu Phi tại phường An Nhơn Đông. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y-nhận định: “Tại các xã phía Tây tỉnh, dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, trong khi ở các xã phía Đông tình hình có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, do đặc điểm thời tiết khác biệt-phía Tây vào mùa mưa, phía Đông đang nắng nóng cực điểm cùng với mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại hở, các hộ chăn nuôi gần nhau, điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế... dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại và lan rộng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Triển khai khẩn trương và quyết liệt

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐUBND ngày 17-7-2025 và Văn bản số 1482/UBND-NNMT ngày 6-8-2025, nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch bệnh.

Theo đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở giết mổ trên địa bàn, từ cơ sở tập trung đến nhỏ lẻ, cũng như các điểm thu gom, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật. Đồng thời, thành lập tổ công tác liên ngành để tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng-chống dịch. Đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, buộc phải dừng hoạt động ngay.

a1-kiem-dich.jpg
Cán bộ thú y làm việc tại Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Ia Le thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển heo qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ cần được tăng cường nghiêm ngặt. Các cơ sở giết mổ phải được kiểm tra thường xuyên, tiến hành test nhanh khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, lấy mẫu gửi xét nghiệm và xử lý triệt để nếu phát hiện có vi rút dịch tả heo châu Phi.

Bên cạnh đó, ông Đoàn Ngọc Có cũng nhấn mạnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành tạm thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra-vào tỉnh, đặc biệt là các phương tiện chở heo sống và sản phẩm từ heo. Tuyệt đối không để heo bệnh, heo không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch hoặc không đảm bảo an toàn dịch bệnh lọt vào địa bàn tỉnh. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm và kỷ luật đối với lực lượng thú y trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Cán bộ thú y phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định; mọi trường hợp buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho sai phạm sẽ bị xử lý và phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật...

Từ ngày 16-7 đến ngày 9-8, các tổ công tác làm việc ở các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, gồm: Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Bình Đê (Quốc lộ 1A, phường Hoài Nhơn Bắc), Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Song An (Quốc lộ 19, xã Cửu An), Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Ia Khươl (Quốc lộ 14, xã Ia Khươl) và Chốt kiểm soát dịch bệnh Ia Le (Quốc lộ 14, xã Ia Le) đã kiểm tra 1.243 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh và thực hiện phun thuốc tiêu độc sát trùng tất cả các phương tiện vận chuyển. Qua đó, phát hiện 2 trường hợp vi phạm, chính quyền địa phương đã xử phạt 7 triệu đồng/trường hợp.

