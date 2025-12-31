Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu biến động trái chiều ngày cuối năm

(GLO)- Hôm nay (31-12) thị trường nông sản nội địa ngày cuối năm ghi nhận sự bật tăng mạnh 1.300-2.000 đồng/kg của giá cà phê, trong khi đó hồ tiêu lại biến động trái chiều.

gia-ca-phe-ngay-31-12-bat-tang-manh-1300-2000-dongkg.png
Cà phê bật tăng mạnh 1.300-2.000 đồng/kg trong ngày 31-12. Ảnh: Internet

Theo đó, tại tỉnh Gia Lai, sau khi tăng 1.500 đồng/kg, giá cà phê hiện đang giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay cùng mức giá thu mua với Gia Lai, tăng 1.300 đồng/kg.

Mức tăng mạnh nhất 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, đưa giá cà phê tại địa phương này lên 97.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu có sự tăng giảm trái chiều trong ngày cuối năm 2025. Ảnh: Internet
Đối với hồ tiêu, giá thu mua có sự biến động trái chiều giữa các vùng trồng trọng điểm. Hiện giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500-151.500 đồng/kg.

Cụ thể, hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt mức giá 150.000 đồng/kg (Gia Lai) và 151.500 đồng/kg (Đắk Lắk và Lâm Đồng).

Giá hồ tiêu tăng mạnh nhất là tại TP. Hồ Chí Minh với 1.500 đồng/kg, lên mốc 151.500 đồng/kg.

Trái lại, giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai lại giảm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 149.500 đồng/kg.

