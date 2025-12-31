Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu biến động trái chiều ngày cuối năm

Theo đó, tại tỉnh Gia Lai, sau khi tăng 1.500 đồng/kg, giá cà phê hiện đang giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay cùng mức giá thu mua với Gia Lai, tăng 1.300 đồng/kg.
Mức tăng mạnh nhất 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, đưa giá cà phê tại địa phương này lên 97.000 đồng/kg.
Đối với hồ tiêu, giá thu mua có sự biến động trái chiều giữa các vùng trồng trọng điểm. Hiện giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500-151.500 đồng/kg.
Cụ thể, hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt mức giá 150.000 đồng/kg (Gia Lai) và 151.500 đồng/kg (Đắk Lắk và Lâm Đồng).
Giá hồ tiêu tăng mạnh nhất là tại TP. Hồ Chí Minh với 1.500 đồng/kg, lên mốc 151.500 đồng/kg.
Trái lại, giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai lại giảm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 149.500 đồng/kg.