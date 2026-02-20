Thị trường cà phê thế giới hồi phục sau chuỗi ngày giảm sâu

(GLO)- Hôm nay (20-2), thị trường cà phê thế giới ghi nhận sự hồi phục sau chuỗi ngày giảm sâu. Giá cà phê trên sàn London và New York bật tăng trở lại, trong khi thị trường nội địa vẫn đứng yên.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng mạnh 53 USD, lên 3.734 USD/tấn; tháng 5-2026 tăng 64 USD, đạt 3.683 USD/tấn.

Ngày 20-2, giá cà phê trên sàn London và New York bật tăng trở lại, trong khi thị trường nội địa vẫn đứng yên. Ảnh: M.T

Tại sàn New York, giá Arabica giao tháng 3-2026 tăng 2,95 cent, lên mức 287,55 cent/lb; tháng 5-2026 cũng nhích thêm 2,05 cent, đạt 285,15 cent/lb.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, đà phục hồi này chủ yếu mang tính kỹ thuật, sau khi thị trường rơi xuống vùng giá thấp nhất trong nhiều tháng vì lo ngại nguồn cung Brazil cải thiện mạnh. Lực mua bắt đáy xuất hiện, giúp giá Arabica và Robusta đồng loạt bật tăng.

Trong khi đó, thị trường cà phê nội địa vẫn đứng im suốt những ngày Tết Nguyên đán, tiếp tục neo ở mức 96.400-97.700 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương giữ mức giá cao nhất với 97.700 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng đạt 96.400 đồng/kg.