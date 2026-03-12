Giống lúa OM468 cho năng suất ước đạt 9 tấn lúa tươi/ha

(GLO)- Ngày 12-3, tại xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 11 phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 vụ Đông Xuân 2025-2026.

Đông đảo bà con nông dân tham quan mô hình lúa OM468 tại cánh đồng buôn Hoang 1, xã Ia Sao. Ảnh: Vũ Chi

Mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 được triển khai tại cánh đồng buôn Hoang 1 trên diện tích 5 sào của gia đình ông Nay Blot.

Sau hơn 3 tháng triển khai, giống lúa OM468 cho thấy khả năng đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh đạo ôn và rầy nâu. Trong giai đoạn trổ bông, mặc dù chịu ảnh hưởng thời tiết lạnh vụ Đông Xuân nhưng lúa không bị lép hạt, trổ bông đều, hạt sáng, màu vàng đẹp.

Giống lúa OM468 cho năng suất vượt trội. Ảnh: Vũ Chi

Nhờ ứng dụng quy trình ICM và quản lý dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng, lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều giảm, trong khi năng suất lúa ước đạt 9 tấn lúa tươi/ha. Với giá lúa tươi hiện tại 5.100 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, hộ dân lãi khoảng 18,8 triệu đồng/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình 7,3 triệu đồng/ha. Nếu phơi khô, xát gạo bán với giá 12.000 đồng/kg, lợi nhuận sẽ đạt 31,7 triệu đồng/ha.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình và bày tỏ mong muốn mô hình tiếp tục được nhân rộng trong vụ tiếp theo, giúp người nông dân tăng năng suất, giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.