Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo đó, năm 2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến trên diện tích 5 ha, sử dụng giống lúa thuần BĐR 57, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 11-2025.

Tỉnh Sekong có khoảng 11.604 ha đất canh tác lúa; nông dân chủ yếu gieo mạ và cấy thủ công. Phương thức này tốn nhiều công lao động và kéo dài thời gian xuống giống, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Vì thế, năng suất lúa chỉ đạt trung bình 41 tạ/ha.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Để triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ toàn bộ giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cử cán bộ kỹ thuật sang tỉnh Sekong hướng dẫn, triển khai trực tiếp từ khâu làm đất, ngâm ủ, gieo sạ, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết nước.

Mô hình triển khai theo phương thức gieo sạ trực tiếp với mật độ 80 kg/sào (500 m²); sử dụng công cụ sạ hàng, khoảng cách hàng 16-18 cm; công suất hoạt động của thiết bị đạt 0,2 ha/người/giờ nên đã rút ngắn đáng kể thời gian xuống giống, giúp người dân giảm công lao động và chi phí sản xuất. Đồng thời, rút ngắn thời gian sinh trưởng do không phải trải qua giai đoạn hồi xanh nhưng cây lúa vẫn phát triển tốt.

Theo ông Inpeny Vithamongsak-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sekong, việc thay đổi phương thức canh tác lúa bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, cây lúa sinh trưởng, phát triển đều; trổ đồng loạt, rất thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi để có cơ sở đánh giá kết quả, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.