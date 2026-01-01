Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng thêm 500-1.300 đồng/kg trong ngày Tết Dương lịch

(GLO)- Ngày đầu năm mới (1-1), giá cà phê trong nước tăng thêm 500-1.300 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Trong đó, mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với 99.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 700 đồng/kg, đạt mức 98.700 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, sau khi tăng 500 đồng/kg, cà phê được thương lái thu mua với giá 98.500 đồng/kg.

gia-ca-phe-tang-them-500-1300-dongkg-trong-ngay-tet-duong-lich.jpg
Mức giá cà phê cao nhất hôm nay được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với 99.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới trong ngày Tết Dương lịch, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng, tuy nhiên mức tăng không đáng kể. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 3 USD/tấn, lên mức 4.095 USD/tấn; tháng 9-2026 tăng 15 USD/tấn, lên mức 3.786 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại giảm nhẹ. Trong đó, kỳ giao tháng 3-2026 giảm 0,35 cent/lb, đạt mức 350,35 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 0,85 cent/lb, đạt mức 314,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 425,15 cent/lb, giảm nhẹ 1,9 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 cũng giảm nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 384,3 cent/lb.

