Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Gia Lai ra quân sản xuất đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), tại Trạm Giống vật nuôi Ia Khươl (xã Ia Khươl), Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu năm.

Tại buổi ra quân, Trạm Giống vật nuôi Ia Khươl đã xuất bán cho khách hàng 100 con heo giống chất lượng cao để tái đàn trong thời gian tới.

heo-con-giong-chat-luong-cao-tai-trung-tam-giong-nong-nghiep-gia-lai.jpg
Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức ra quân đầu năm 2026. Ảnh: N.D

Ông Phạm Cường - Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh - cho biết: Trong những ngày Tết, cán bộ, công nhân tại các trạm giống vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc đàn heo, bò giống và các giống thủy sản, đảm bảo các điều kiện cung cấp cho khách hàng.

Từ nay đến mùng 10 tháng Giêng, Trạm Giống vật nuôi Ia Khươl và Trạm Giống gia súc Long Mỹ tiếp tục xuất bán khoảng 100 con heo giống và heo thịt do khách hàng đặt mua từ trước. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị cung ứng giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao phục vụ người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

Kinh tế

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null