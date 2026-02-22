Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Gia Lai ra quân sản xuất đầu năm

(GLO)- Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), tại Trạm Giống vật nuôi Ia Khươl (xã Ia Khươl), Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu năm.

Tại buổi ra quân, Trạm Giống vật nuôi Ia Khươl đã xuất bán cho khách hàng 100 con heo giống chất lượng cao để tái đàn trong thời gian tới.

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức ra quân đầu năm 2026. Ảnh: N.D

Ông Phạm Cường - Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh - cho biết: Trong những ngày Tết, cán bộ, công nhân tại các trạm giống vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc đàn heo, bò giống và các giống thủy sản, đảm bảo các điều kiện cung cấp cho khách hàng.

Từ nay đến mùng 10 tháng Giêng, Trạm Giống vật nuôi Ia Khươl và Trạm Giống gia súc Long Mỹ tiếp tục xuất bán khoảng 100 con heo giống và heo thịt do khách hàng đặt mua từ trước. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị cung ứng giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao phục vụ người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.