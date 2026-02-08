Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Những ngày này, tại các xã trọng điểm chăn nuôi ở khu vực phía Tây Gia Lai như Biển Hồ, Kon Gang, Ia Băng, Ia Phí, Pờ Tó, Phú Thiện… các hộ nuôi heo, gia trại và trang trại lớn đều phấn khởi khi giá heo hơi trên thị trường tăng cao so với những tháng cuối năm 2025. Thương lái tìm đến mua, vận chuyển sang nhiều tỉnh, thành phía Bắc và Đông Nam bộ tiêu thụ.

Hiện nay, giá heo hơi đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với những tháng trước, giúp người chăn nuôi nâng cao lợi nhuận.

Ông Trương Đình Hùng chăn nuôi heo theo hướng khép kín, hạn chế dịch bệnh. Ảnh: N.D

Ông Trương Đình Hùng (thôn 9, xã Biển Hồ) nuôi heo theo hướng khép kín từ nhiều năm nay, trong chuồng duy trì 180 - 250 con heo nái, heo con và heo thịt. Khi heo sinh sản, ông giữ lại nuôi heo thịt chứ không bán con giống. Cách chăn nuôi này thuận tiện trong chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh.

Khoảng một tháng trước, ông bán hơn 30 con heo thịt, trọng lượng bình quân trên 100 kg/con; với giá bán 67.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu được lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng.

“Tôi đang tập trung chăm sóc đàn heo thịt 12 con chuẩn bị xuất bán trước Tết. Khoảng 60 con còn lại sẽ xuất bán sau Tết, hy vọng giá bán vẫn duy trì từ 70.000 đồng/kg trở lên, giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất theo hướng an toàn sinh học” - ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ phấn khởi, nhiều trang trại chăn nuôi heo lớn tại các xã phía Tây Gia Lai cũng đang tập trung chăm sóc đàn heo thịt cung cấp người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để trống chuồng trại.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai chăn nuôi khép kín từ con giống, thức ăn, chế biến. Ảnh: N.D

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, khu vực Tây Gia Lai đang phát triển mạnh chăn nuôi trang trại theo chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn đến chế biến, tiêu thụ. Đến nay, tổng đàn heo đạt khoảng 1 triệu con, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh mà còn xuất đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Thái Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - thông tin: Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, giá heo hơi trên thị trường tăng cao. Một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng từ các đợt dịch tả heo châu Phi từ tháng 6 đến tháng 10-2025, đàn heo tại nhiều tỉnh, thành sụt giảm. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn ở Gia Lai đã phát hiện, bao vây và xử lý kịp thời các ổ dịch tả heo châu Phi, không để lây lan trên diện rộng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, đoàn liên ngành kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn nguồn heo nhập lậu, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận khá. Đặc biệt, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh, giúp giữ ổn định quy mô đàn heo, đảm bảo nguồn cung thực phẩm thường xuyên trong các dịp lễ, Tết.