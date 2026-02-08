Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Những ngày này, tại các xã trọng điểm chăn nuôi ở khu vực phía Tây Gia Lai như Biển Hồ, Kon Gang, Ia Băng, Ia Phí, Pờ Tó, Phú Thiện… các hộ nuôi heo, gia trại và trang trại lớn đều phấn khởi khi giá heo hơi trên thị trường tăng cao so với những tháng cuối năm 2025. Thương lái tìm đến mua, vận chuyển sang nhiều tỉnh, thành phía Bắc và Đông Nam bộ tiêu thụ.

Hiện nay, giá heo hơi đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với những tháng trước, giúp người chăn nuôi nâng cao lợi nhuận.

trang-trai-cua-ong-hung-thuong-xuyen-duy-tri-nhieu-lua-heo-thit-cung-cap-thi-truong-trong-va-ngoai-tinh.jpg
Ông Trương Đình Hùng chăn nuôi heo theo hướng khép kín, hạn chế dịch bệnh. Ảnh: N.D

Ông Trương Đình Hùng (thôn 9, xã Biển Hồ) nuôi heo theo hướng khép kín từ nhiều năm nay, trong chuồng duy trì 180 - 250 con heo nái, heo con và heo thịt. Khi heo sinh sản, ông giữ lại nuôi heo thịt chứ không bán con giống. Cách chăn nuôi này thuận tiện trong chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh.

Khoảng một tháng trước, ông bán hơn 30 con heo thịt, trọng lượng bình quân trên 100 kg/con; với giá bán 67.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu được lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng.

“Tôi đang tập trung chăm sóc đàn heo thịt 12 con chuẩn bị xuất bán trước Tết. Khoảng 60 con còn lại sẽ xuất bán sau Tết, hy vọng giá bán vẫn duy trì từ 70.000 đồng/kg trở lên, giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất theo hướng an toàn sinh học” - ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ phấn khởi, nhiều trang trại chăn nuôi heo lớn tại các xã phía Tây Gia Lai cũng đang tập trung chăm sóc đàn heo thịt cung cấp người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để trống chuồng trại.

can-bo-ky-thuat-cong-ty-co-phan-chan-nuoi-cp-viet-nam-chi-nhanh-gia-lai-cham-soc-dan-heo-thit.jpg
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai chăn nuôi khép kín từ con giống, thức ăn, chế biến. Ảnh: N.D

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, khu vực Tây Gia Lai đang phát triển mạnh chăn nuôi trang trại theo chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn đến chế biến, tiêu thụ. Đến nay, tổng đàn heo đạt khoảng 1 triệu con, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh mà còn xuất đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Thái Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - thông tin: Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, giá heo hơi trên thị trường tăng cao. Một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng từ các đợt dịch tả heo châu Phi từ tháng 6 đến tháng 10-2025, đàn heo tại nhiều tỉnh, thành sụt giảm. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn ở Gia Lai đã phát hiện, bao vây và xử lý kịp thời các ổ dịch tả heo châu Phi, không để lây lan trên diện rộng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, đoàn liên ngành kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn nguồn heo nhập lậu, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận khá. Đặc biệt, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh, giúp giữ ổn định quy mô đàn heo, đảm bảo nguồn cung thực phẩm thường xuyên trong các dịp lễ, Tết.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

Kinh tế

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Tài chính

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. 

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

null