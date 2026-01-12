Giá heo hơi lập kỷ lục mới 74.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 12-1, với mức tăng 1.000-2.000 đồng/kg, giá heo hơi đã lập kỷ lục mới trong đầu năm 2026. Hiện giá heo hơi hôm nay dao động 63.000-74.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi đang được thu mua ở mức 71.000-74.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận tại Bắc Ninh, sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg. Tiếp theo sau là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên với giá thu mua heo hơi đạt 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi lập kỷ lục mới với 74.000 đồng/kg trong ngày 12-1. Ảnh: Internet

Lạng Sơn và Lai Châu có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 71.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, heo hơi đạt mức giá 72.000 đồng/kg.

Tương tự, heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mức giá thu mua dao động trong khoảng 67.000-73.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá dẫn đầu khu vực được ghi nhận tại Thanh Hóa, còn thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng. Riêng Gia Lai, giá heo hơi đang duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giao dịch ở mốc 63.000-67.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi cao nhất là tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg; thấp nhất là tại Cần Thơ với mức giá ổn định so với hôm qua.