Giá heo hơi biến động trái chiều, cao nhất 69.000 đồng/kg

MỘC TRÀ

(GLO)- Ngày 30-12, giá heo hơi lùi về mốc 69.000 đồng/kg. Giá thu mua tại các địa phương trong nước có sự tăng giảm trái chiều.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc ghi nhận xu hướng giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá heo ở khu vực này dao động trong khoảng 68.000-69.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-bien-dong-trai-chieu-lui-ve-moc-69000-dongkg.jpg
Giá heo hơi biến động trái chiều trong ngày 30-12. Ảnh: Internet

Trái chiều, tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Gia Lai và Đắk Lắk; đưa mức giá thu mua toàn khu vực lên 64.000-68.000 đồng/kg.

Riêng ở miền Nam, heo hơi duy trì mức giá ổn định với 61.000-65.000 đồng/kg.

Mức giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại Hưng Yên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La; trong khi đó, mức giá thấp nhất là tại Vĩnh Long với 61.000 đồng/kg.

null