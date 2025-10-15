Gia Lai phát triển chăn nuôi - tiêu thụ thịt heo sạch theo chuỗi khép kín

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai đã đầu tư mạnh vào chăn nuôi heo sạch theo hướng an toàn sinh học, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi khép kín.

Cách làm này không chỉ tạo ra nguồn thịt đảm bảo chất lượng mà còn góp phần xây dựng ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững.

Nâng tầm chuỗi giá trị thịt heo sạch

Đầu tháng 10 vừa qua, trang trại Phú Hưng (xã Ân Hảo, Chi nhánh của Công ty TNHH Thiết bị Phú Hưng) đã khai trương cửa hàng thịt sạch Phú Hưng Farm tại số 6 Hàm Nghi, phường Quy Nhơn Nam.

Ông Hồ Ngọc Xuân-Chủ trang trại-cho biết: Việc mở cửa hàng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn mà còn thể hiện cam kết bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là khi dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Cửa hàng thịt heo sạch Phú Hưng Farm. Ảnh: T.Lợi

Trang trại Phú Hưng được xây dựng năm 2015 trên diện tích 15 ha, chính thức hoạt động từ năm 2016, hiện có 2.600 con heo nái, sản xuất trung bình 6.000 con heo giống mỗi tháng.

Đồng thời, Công ty đang vận hành 6 trại chăn nuôi heo thịt tại Gia Lai và Đắk Lắk, cung cấp khoảng 50.000 con heo thịt mỗi năm. Mô hình của Phú Hưng đạt chuẩn VietGAP, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, xử lý chất thải bằng công nghệ cao, vừa hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-đánh giá: “Việc phát triển chuỗi khép kín từ chăn nuôi đến tiêu thụ của Phú Hưng Farm là hướng đi hiệu quả, cần được nhân rộng”.

Hợp tác xã (HTX) Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ chăn nuôi tổng hợp Nhơn Khánh (phường Bình Định) cũng là điểm sáng trong phát triển chăn nuôi sạch. Mỗi năm, HTX chăn nuôi hơn 300 con heo nái và 4.300 con heo thịt. HTX hợp tác với Công ty Becofood (TP Đà Nẵng) tiêu thụ sản phẩm thịt heo thảo mộc, hình thành chuỗi sản xuất-tiêu thụ ổn định, góp phần nâng tầm thương hiệu.

Ông Nguyễn Anh Kiều-Giám đốc HTX-chia sẻ: “HTX có hơn 100 hộ thành viên tham gia chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn. Các hộ được hỗ trợ giống, thức ăn, tiêm phòng và bao tiêu đầu ra. Mô hình giúp nâng cao thu nhập, giảm rủi ro dịch bệnh, tạo niềm tin để bà con yên tâm sản xuất”.

Tại Gia Lai, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, chi nhánh đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) đã mở 6 cửa hàng thịt sạch, phân phối sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, truy xuất được nguồn gốc. Với quy trình khép kín từ chăn nuôi đến giết mổ và phân phối, DN khẳng định vị thế trên thị trường thịt sạch trong và ngoài tỉnh.

Hướng đến chăn nuôi hiện đại, bền vững

Theo ông Đoàn Ngọc Có, ngành nông nghiệp Gia Lai đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; trong đó, chăn nuôi được xác định là lĩnh vực chủ lực.

Ngành định hướng phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại công nghiệp, gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất-giết mổ-tiêu thụ, nhằm hình thành hệ thống khép kín, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra.

Toàn bộ quy trình được triển khai theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, bảo đảm sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thành công của mô hình trang trại Phú Hưng cho thấy tiềm năng lớn của chăn nuôi hiện đại trong việc nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện toàn tỉnh có hơn 1,5 triệu con heo, tập trung ở khu vực phía Tây tỉnh với gần 1 triệu con, trong đó, 70% nuôi theo mô hình trang trại quy mô lớn; khu vực phía Đông hơn 500 nghìn con, 30% áp dụng chăn nuôi công nghiệp. Sự chuyển dịch từ nhỏ lẻ sang tập trung, chuyên nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất.

Trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua, các trang trại tuân thủ nghiêm quy trình an toàn sinh học hầu như không bị ảnh hưởng, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chịu thiệt hại lớn. Điều này cho thấy vai trò của mô hình chăn nuôi tiên tiến trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Gia Lai sẽ tiếp tục khuyến khích mở rộng mô hình trang trại công nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra ổn định, bền vững. Tuy nhiên, tỉnh không loại bỏ hoàn toàn chăn nuôi quy mô nông hộ mà sẽ sắp xếp lại theo hướng an toàn, hiệu quả. Chăn nuôi hộ vẫn có vai trò trong việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Vấn đề là cần nâng cao kỹ thuật và ý thức phòng dịch cho người dân.

Theo ông Đoàn Ngọc Có, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai một số chính sách hỗ trợ như xây dựng chuồng trại khép kín, phát triển mô hình chăn nuôi lạnh, tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ kỹ thuật cho bà con. Đây là giải pháp để chăn nuôi nông hộ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.